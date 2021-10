La Nouvelle éco : la plateforme de livraison collaborative Shopopop se développe en Mayenne

La plateforme de livraison collaborative Shopopop se développe dans tout le pays. En Mayenne, Shopopop est présente à Azé, Changé, Craon, Évron, Mayenne, et plus récemment à Ernée.

6.500 livraisons dans le département

Shopopop, est un service qui permet à des personnes qui ont effectué un achat dans un magasin ou sur un site en ligne, de se faire livrer par l'intermédiaire de "shoppers", des particuliers non professionnels, qui profitent de leur trajet quotidien pour effectuer une livraison. "On reprend finalement un usage que l'on connaît très bien qui est le covoiturage associé à la logique de livraison du dernier kilomètre. Ces particuliers-livreurs vont pouvoir récupérer une commande en magasin, et la déposer sur leur trajet où à leurs voisins, et récupérer un petit pourboire de 6, 7 euros pour le service rendu", explique Johan Ricaut, l'un des deux fondateurs de la start-up, basée à Nantes. Aujourd'hui le service est bien implanté en Mayenne puisque 6.500 livraisons ont déjà été effectuées dans le département depuis la fin 2019.

Dernière commune en date : Ernée

Et Shopopop pourrait être la solution pour se faire livrer ses courses dans de petites communes. Car c'est là l'objectif de l'entreprise : s'implanter aussi, ailleurs que dans de grandes villes. En Mayenne, le service est récemment arrivé à Ernée, une commune de 6.000 habitants. "Des magasins il y en a ailleurs que dans des grandes villes. Et c'est souvent dans ces magasins-là que la mise en place de nouveaux services est parfois difficile. Le modèle collaboratif marche très bien dans les territoires ruraux. La notion d'entraide et de service y est d'autant plus forte que dans les villes", ajoute Johan Ricaut. Shopopop poursuit son développement, et prévoit d'ores et déjà de s'installer dans de nouvelles communes mayennaises prochainement.