Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui on s’intéresse aux tournages de films et de séries télé qui ont repris en cette rentrée avec "Auvergne-Rhône-Alpes cinéma".

La nouvelle éco : Silence ! on tourne de nouveau dans la région

Les salles de cinéma ont rouvert au début de l'été et les tournages reprennent en cette rentrée dans notre région. Peut-être la sortie du tunnel pour le monde du cinéma ? Grégory Faes, le directeur général de "Auvergne-Rhône-Alpes cinéma" est l'invité de "La nouvelle éco" de ce mercredi, jour de sortie des films.

Ecoutez l'interview de Grégory Faes, directeur d'Auvergne Rhône Alpes cinéma Copier

La région a annoncé cet été 1 million d’euros d'aides dans le cadre de l’opération "la région fête le cinéma" quel est le principe ?

Vous le savez ,tout le secteur a eu de gros soucis avec le confinement, les salles fermées, et les protocoles sanitaires pour avoir l'autorisation de rouvrir les salles. Ça repart enfin ! Le conseil régional, très tôt, nous a proposé un plan de relance qui se met en place. Il concerne à la fois des aides aux exploitants de salles et des aides aussi pour nous qui nous occupons de développer les tournages dans la région, de convaincre les producteurs et réalisateurs de venir tourner chez nous.

Les tournages ont-ils repris ?

C’est la bonne nouvelle ! Tout reprend : que ce soit dans les salles ou sur les tournages. On a environ une dizaine de films qui se tournent dans la région, une quinzaine de séries télévisées (un secteur qui est très important désormais pour nous). Pour résumer, ça tourne un peu partout dans la région, pas forcément autour de Grenoble et l’Isère où pour l’instant on a seulement quelques jours de tournage programmés mais ça va reprendre progressivement.

Donnez-nous quelques exemples

On a par exemple Catherine Corsini qui doit reprendre bientôt, Jacques Doillon qui tourne actuellement à Clermont-Ferrand et de nombreux autres. Finalement, le seul tournage qui s’est décalé un petit peu sur 2021 c’est le film d’une jeune réalisatrice Léa Mysius qui devait tourner se à Grenoble et qui a quelques mois de retard.

Parmi les sorties à venir, y a-t-il des films tournés chez nous avant le confinement qui arrivent en salle ?

Alors il y en un qui concerne Grenoble, c’est le film de Farid Bentoutmi qui s’appelle "rouge" qui sortira en novembre et qui fait partie justement du programme d'aides "la région fête le cinéma". Et puis on a évidemment Kaamelott d'Alexandre Astier avec entre autre au casting l'isérois Serge Papagalli. Le montage final a pris un petit peu de retard mais le film va sortir fin novembre.

