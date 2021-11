La nouvelle éco - SIRAC Dijon propose des emplois en temps partagé pour les TPE-PME

Le travail en temps partagé, vous connaissez ? C'est une solution pour les entreprises de trouver des collaborateurs même si elles n'ont pas de quoi financer un poste. Et pour le salarié, c'est un moyen de renforcer une équipe, tout en ne travaillant que quelques jours mais en bénéficiant tout de même d'un CDI. A Dijon, l'entreprise SIRAC ETTP est spécialisée dans le Travail en Temps Partagé. Entretien avec la responsable de son agence, Isabelle Redureau.

Isabelle Redureau, la responsable de l'agence SIRAC de Dijon - SIRAC ETTP Dijon

Quel est le principe du temps partagé?

Le principe, c'est de faire travailler des salariés qualifiés dans plusieurs entreprises et de partager leur temps entre ces entreprises.

Qui sont vos clients?

Nos clients sont essentiellement des TPE PME de tous secteurs d'activité. Ce n'est pas "l'entrée" de l'activité qui nous fait choisir nos clients. C'est vraiment la taille des entreprises, puisque l'objectif, c'est de leur apporter une solution au juste temps nécessaire à leur activité.

Justement, pourquoi on fait appel à vous?

On fait appel à nous, soit parce que le dirigeant a besoin de déléguer certaines de ses tâches, parce qu'il est débordé. Il y a des choses à faire dans son entreprise. Cela peut être également du retard dans des démarches administratives. Donc, dans ces cas là, il a besoin d'assistants administratifs, assistants de gestion, assistants comptables, assistants des ventes, etc... Ou alors, il a besoin de compétences spécifiques qu'il n'a pas forcément lui ou en interne. Du coup, il a besoin de quelqu'un venant de l'extérieur. Il fait appel à nos services. Cela peut être des métiers de type responsable qualité, chargé de communication digitale, c'est à dire des métiers complémentaires nécessitant des compétences particulières.

Site internet SIRAC Dijon - Copie Ecran

Vous avez organisé récemment un job dating. Y a t il des candidats pour ce type d'emploi?

Oui, heureusement, il y a des candidats et je dirais de plus en plus, puisque le travail à temps partagé, c'est relativement récent. La formalisation des entreprises de travail à temps partagé, date de 2005. Mais en fait, ça correspond à l'évolution du monde du travail et aux nouvelles formes d'emploi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées et pas seulement des jeunes. Souvent, il y a des personnes, qui ont fait une bonne partie de leur carrière en grands groupes et qui ont envie de travailler autrement, qui ont envie de partager leur temps. Il y a aussi des personnes qui créent leur activité et qui on besoin de compléter leurs revenus et leur temps pour le démarrage de leur entreprise, et qui n'ont pas envie non plus d'arrêter complètement les compétences pour lesquelles elles ont travaillé pendant plusieurs années.

Si je vous comprends bien, il n'y a pas de profil type pour ces candidats au temps au travail à temps partagé ?

Exactement, il n'y a pas de profil type puisque les personnes peuvent avoir des raisons différentes pour choisir cette formule là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elles aient envie de travailler autrement. Elles ont une certaine agilité, on va dire. Une certaine appétence aussi pour la nouveauté et la curiosité, pour le changement et et qu'elle n'ait pas envie, le matin, d'arriver au même poste de travail, au même bureau, etc. qu'elle est cette envie aussi de faire autrement, d'apprendre dans cette démarche, en tout cas.

Les locaux de SIRAC à Dijon - SIRAC ETTP Dijon

Vous comptez combien de salariés actuellement, alors?

C'est assez variable puisque effectivement, on a des salariés qui peuvent être embauchés et c'est une de nos raisons et de nos fiertés aussi quand nos salariés sont embauchés, même si ça nous pince toujours un petit peu le cœur de les voir partir dans une entreprise. Mais en fait, c'est pour ça que ça varie. Mais en ce moment, on a huit salariés qui sont mis à disposition.

Le travail à temps partagé, est ce que c'est forcément un travail sans qualification?

Pour notre part, pas du tout, puisqu'on est encadré par une loi qui encadre le travail en temps partagé et chez nous, c'est forcément des postes qualifiés. C'est là où on vient en complémentarité des agences d'intérim.

Le 1er job dating organisé par l'agence SIRAC Dijon le 14 octobre - SIRAC ETTP Dijon

Y a t'il un salaire moyen ?

Il n'y a pas de salaire moyen. Par contre, il y a un salaire minimum et chez Chirac, on défend aussi des valeurs et des principes. Donc, le salaire minimum, pour nous, c'est au 10%. au delà du SMIC. Après, tout dépend du type de métier, c'est donc en fonction de la qualification, et en fonction de l'ancienneté. On ne fait pas partie des personnes qui sous paient leurs salariés, car, pour nous, ça fait partie d'un tout.

Est-on payé même quand on n'a pas de mission?

Oui, chez nous, on est payé, même quand on n'a pas de mission.

Peut on évoluer avec ce type d'emploi?

Oui, bien sûr, on peut évoluer. En fait, étant donné que les personnes sont dans des entreprises différentes, forcément, elles font leur métier différemment. Elles sont amenées à plus de souplesse. Elles peuvent être amenées dans une entreprise à ce qu'on leur dise "En plus de ça, est-ce que vous pourriez éventuellement faire ça?" . Du coup, elles apprennent des choses en plus. Bien évidemment, elles ont droit à la formation comme dans toute entreprise donc oui, oui, bien sûr qu'elles sont amenées à évoluer.

Quelles sont vos perspectives de développement?

Pour l'instant, on est uniquement sur l'agglomération dijonnaise. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir un peu plus largement. On commence d'ailleurs déjà à aller vers Beaune. Et puis surtout, on a une seconde activité, déjà proposées dans d'autres agences SIRAC et qu'on voudrait développer à Dijon parce que ça répond aussi à un vrai besoin. C'est le détachement de salariés qui s'adresse aux plus grosses entreprises, de plus grosses PME, qui peuvent être en difficulté de recrutement et c'est une solution innovante pour le recrutement.

Isabelle Redureau, responsable de l'agence SIRAC Dijon Copier

Pour joindre SIRAC Dijon - Téléphone : 06 36 48 33 81