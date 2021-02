La nouvelle éco : Smartpower à Valence se lance dans la chaussure de rugby "toute saison"

"Plus besoin d'acheter de multiples chaussures", c'est la promesse de Stéphane Raymond, directeur et fondateur de la société Smartpower qui a mis au point avec la marque BeRugbe, une chaussure à crampons "toute saison".

Des jeux crampons "été" et "hiver"

L'entreprise qui produit chaque année 200.000 crampons à Valence s'est associée avec BeRugbe pour créer la chaussure Max007 dont les crampons peuvent être changés en fonction de la météo. "Cette chaussure est vendue avec un jeu de crampon en aluminium pour l'hiver et un jeu de crampons en plastique pour l'été", explique Stéphane Raymond.

Un nouveau coup de pub pour cette entreprise qui n'en a pas besoin. Elle s'est déjà imposée dans le monde sportif et fournit des crampons pour les plus grands : Christiano Ronaldo ou Paul Pogba. Dernièrement, les crampons ont battu le record du monde du 60m paralympique et s'apprêtent à fouler les stades du Japon lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Car Smartpower travaille aussi pour les athlètes et prochainement... pour le golf. "Nous nous apprêtons à dévoiler ce nouveau produit, se réjouit Stéphane Raymond. Nous profitons de cette période compliquée pour avancer notre recherche et développement et sortir davantage de produits".

Malgré l'annulation de certaines compétitions dans le contexte sanitaire, l'entreprise valentinoise a sû maintenir son activité et a vu augmenter son chiffre d'affaires de 20% l'année dernière.