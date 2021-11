La nouvelle éco : Snowleader déménage son stock en Isère

France Bleu Isère : Thomas Rouault, vous êtes le fondateur et CEO de Snowleader. Pourquoi avoir choisi le Versoud ?

Thomas Rouault : Ce qui nous a plu sur ce site, c'est que c'était un site industriel qui était en friche depuis plusieurs années. On lui a redonné vie en fin d'année dernière, pour une ouverture qui a eu lieu le 26 avril. Aujourd'hui, on met en production notre système automatisé qui nous permet de servir plus rapidement nos clients et d'absorber les gros pics de saisonnalité qu'on peut avoir, comme avant la saison de sports d'hiver qui attaque très bientôt.

Cette expansion est-elle liée à la crise sanitaire ? Est ce que plus de gens ont commandé en ligne ? Est ce que votre chiffre d'affaires a gonflé ?

Notre chiffre d'affaires a effectivement augmenté. On a quand même subi la fermeture des stations de ski, qui nous a largement pénalisé l'année dernière. Mais la croissance des activités de ski de randonnée, de ski de fond ou de raquettes à neige nous a permis de passer la crise et on est en croissance comme on l'a été depuis plusieurs années déjà. On prend des parts de marché, on développe de nouveaux sites pour conquérir de nouveaux marchés européens. Aujourd'hui, plus de 50% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export et on est sur une trajectoire de croissance qui s'inscrit sur le long terme. On sent qu'il y a eu un gros appétit de nos clients pour pouvoir retrouver les pistes cette saison. Les commandes ont bien commencé depuis début novembre avec les premières chutes de neige et l'annonce des mesures sanitaires pour la réouverture des stations de ski françaises pour l'hiver 2021-2022.

Combien de salariés vont travailler en Isère ?

Aujourd'hui, on a un peu plus de 90 personnes salariées sur l'Isère. On devrait monter aux alentours de 120 personnes sur la période de pic d'activité, qui va commencer avec le Black Friday la semaine prochaine, jusqu'aux vacances de février.

