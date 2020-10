La nouvelle éco : Sobo lance un jean alsacien et éco-responsable

Sobo, jeune marque de vêtements strasbourgeoise créée il y a 2 ans, se met aux jeans. X789 est 100% Alsacien. "C'est l'article le plus consommé, mais c'est aussi le plus polluant", rappelle Kavi Satch, créateur de la marque avec Sofiane Rahmani. Et pour fabriquer des jeans éco-responsable la meilleure solution, c'est de produire local. "L'Alsace et les Vosges ont toujours été le berceau de l'industrie textile", souligne le jeune créateur. Même la couleur des jeans est 100% alsacienne, faite à partir de déchets agricoles et de plantes.

Un jean 100% alsacien et éco-responsable à 129 euros

Avec leur jean, Sofiane Rahmani et Kavi Satch veulent démocratiser la mode éco-responsable. Il coûte 129 euros. Si vous voulez enfiler un jean de la marque Sobo, il va falloir patienter encore un peu. Une campagne participative doit être lancée mi-octobre pour de premières livraisons en décembre.

