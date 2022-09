La nouvelle éco : Sofama recrute dans la Loire et la Haute-Loire et le fait savoir en 4x3

"La maroquinerie de luxe est connue, mais les postes à pouvoir peut-être pas assez", résume Isabelle Allard, responsable ressources humaines chez Sofama, quand on lui demande pourquoi l'entreprise a décidé de communiquer sur panneaux publicitaires ses besoins de personnel dans la Loire et la Haute-Loire. "On ignore qu'on peut faire de la couture à la machine mais aussi des opérations à la main, et donc l'idée c'est vraiment de faire connaître le contenu des métiers", poursuit Isabelle Allard.

Un seul critère : la dextérité

Une cinquantaine de postes sont à pourvoir actuellement. Il n'y a aucun prérequis de diplôme, assure la responsable ressources humaines de Sofama, "nous embauchons essentiellement du personnel qui a des aptitudes manuelles et de la dextérité". Des tests de dextérité sont d'ailleurs menés pour les candidats retenus.

Les postes actuellement libres sont ouverts aux hommes comme aux femmes, ainsi qu'aux travailleurs handicapés. Pour postuler, vous pouvez écrire à sofamarecrute@gmail.com