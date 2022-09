La nouvelle éco : Solar-Paint, la peinture de toit de bâtiment anti-chaleur

Solar-Paint est une société de la région, basée à Toulouse. Elle a vu le jour il y a deux ans, et est spécialisée dans la peinture économe en énergie. Avec sa nouvelle peinture anti-chaleur Solarcoat, l'entreprise vient de peindre un bâtiment à Lansargues, dans l'Hérault.

Entretien avec Nadège Bernard, directrice générale de la société.

Quelle est la particularité de cette peinture ?

C'est une peinture dite réflexive. En fait, c'est une peinture qui permet de renvoyer les rayonnements du soleil.

En quoi elle serait plus économique en énergie ?

Elle va renvoyer plus de 90 % des rayonnements du soleil et a un pouvoir d'éviction. C'est un peu technique, mais ça veut dire que la chaleur n'est plus stockée par la toiture, donc que ce n'est pas une simple peinture blanche. C'est une recette qui permet de faire un bouclier et de refroidir directement la surface du bâtiment, et donc de refroidir l'intérieur du bâtiment. On peut gagner en moyenne cinq degrés à l'intérieur du bâtiment. A partir du moment où la peinture est appliquée en deux couches déjà on divise par deux la température de surface de la toiture.

Cette peinture est fabriquée en France. D'où vient-elle exactement ?

Elle a été fabriquée avec un partenaire, un grand fabricant de peinture en France, en Ariège, plus exactement. Elle est purement française.

En quoi est-ce important pour vous d'économiser l'énergie ?

C'était vraiment notre motivation pour développer ce produit. L'objectif est avant tout de lutter contre le réchauffement climatique en permettant à ces bâtiments de moins polluer avec des émissions de carbone. C'est qu'aujourd'hui, les toits non traités favorisent les îlots de chaleur urbaine. Donc notre cible est vraiment sur le côté industriel, tertiaire et commerciaux. Grâce à cette peinture, on sait qu'on va moins solliciter les appareils de climatisation de ces bâtiments, donc on va réellement apporter une économie d'énergie au bâtiment.

Vous avez déjà peint plus de 30 000 mètres carrés de toits avec ce procédé. Quel est l'objectif maintenant ?

L'objectif, c'est 150 000 mètres carrés. Je pense que nous allons l'atteindre. La demande est très, très forte. Elle s'accentue énormément avec l'actualité, la canicule. Là, j'ai à peu près une trentaine de demandes en une semaine. On voit que c'est une des solutions et il n'y a pas que celle ci. C'est une des solutions aujourd'hui pour refroidir les bâtiments et aller chercher d'économie d'énergie.

Comptez entre 16 et 22 euros par mètre carrés pour la peinture et son application.