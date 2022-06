La nouvelle éco : des sorties en bateau illimitées en s'abonnant au Freedom Boat Club à Carnon

Acheter un bateau après avoir eu son permis côtier n'est pas forcément rentable quand il n'est utilisé que pour des sorties occasionnelles. Freedom Boat Club propose donc à sa clientèle de payer un abonnement mensuel d'au minimum 225 euros. En échange, l'adhérent peut réserver des bateaux à moteur autant de fois qu'il le souhaite. En évitant les frais liés à l'entretien du bateau.

Entretien avec Patrick Escoffier, propriétaire de Freedom Boat Club à Carnon.

De quoi peut on bénéficier en étant abonné à Freedom Boat Club ?

Le concept de Freedom Boat Club, c'est de permettre de la navigation en bateau à moteur en payant un abonnement mensuel. C'est à dire qu'un membre rejoint le club et paye un abonnement mensuel tous les mois.

Et à partir de ce moment là, il peut réserver des bateaux sur la base de Freedom Boat Club à Carnon. Mais aussi dans n'importe quelle autre base dans le monde. Ce qui permet de naviguer un peu partout sans avoir à déplacer son bateau.

Un autre aspect de l'abonnement, dans les services compris il y a une formation ou une mise en main des bateaux. Pour apprendre comment s'ancrer en mer, comment s'approcher d'une plage, comment tirer un wakeboard.

Et puis on a aussi des activités clubs. C'est à dire que régulièrement, on fait des repas, des petits apéritifs où les gens peuvent se rencontrer, partager un peu leur passion, échanger autour de cette passion. Et puis peut être, comme dans tous les clubs, faire cette activité ensemble.

Enfin, on fait des sorties à thème. Par exemple, la pêche. Les clients vont pouvoir aller régulièrement tous les quinze jours, pêcher avec un autre membre qui est plus expérimenté ou avec moi. On leur montre les pêches du moment. On commence par la daurade, on va ensuite vers le maquereau, la bonite, le calamar en fin de saison, etc. Et ça, c'est vrai pour toutes les activités qu'on peut faire sur un bateau.

Ça présente forcément plus d'avantages que d'avoir son propre bateau ou de le louer à la journée ?

Il y a des avantages évidemment par rapport à la possession de son propre bateau. Premier avantage, c'est qu'au club on prend en charge complètement l'entretien des bateaux. La personne qui a réservé un bateau arrive. Le bateau est prêt suivant ses désirs, avec les coussins, avec les cannes à pêche, avec ce qu'elle veut. Quand elle revient, elle nous rend les clés, on fait le plein, on nettoie le bateau. Il n'y a pas ce tracas d'avoir un entretien de son propre bateau de manière journalière.

Un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec un bateau, on est souvent coincé dans un port. Imaginez vous avez un bateau à Carnon, vous êtes coincés à 2 h autour de Carnon en bateau. On peut aller de Sainte-Marie jusqu'à Port Camargue. Là, la beauté du système, c'est qu'on va avoir des bases tout le long de la côte. Par exemple, au Cap d'Agde, on en a à La Rochelle. Mais quand on regarde aux Etats-Unis, il y a une base tous les 20 kilomètres à peu près.

Si vous voulez faire du bateau à Marseille, pour visiter les calanques de Cassis. Vous n'avez pas besoin de déplacer votre propre bateau, que ce soit par la route ou que ce soit par la mer. Vous prenez simplement votre voiture, vous allez dans une autre brasserie, dans votre club, vous prenez un bateau, vous visitez les calanques de Cassis et vous revenez. Ainsi vous avez fait une économie d'essence. Et de temps parce qu'un bateau se déplace à 40 kilomètres heure, ce n'est pas une voiture qui va se déplacer à 130 kilomètres heure.

Donc économiquement, c'est beaucoup plus rentable pour une personne de rejoindre le club plutôt que de payer son propre bateau. Et si on compare à la location, on va dire pour un mois d'abonnement, c'est le prix d'un jour ou une demi journée de location selon la saison. Donc c'est aussi très rentable par rapport à la location.

L'abonnement par mois, c'est au minimum de 225 euros. C'est un coût. Mais vous dites qu'étalé sur le temps et au vu de l'offre, ça coûte quand même moins cher ?

Oui. Si vous prenez un bateau de six sept mètres à Carnon, que vous prenez un anneau, rien que l'anneau va vous coûter plus de 2 000 euros par an. Quand vous faites le calcul, vous êtes à peu près dans le même niveau de prix.

Alors qu'au delà de l'anneau, quand vous avez votre propre bateau, vous devez l'amortir. qui va dépendre du bateau. Ça peut être jusqu'à 10 000 € par an.

Sans compter l'entretien moteur qui va vous coûter 1000 ou 1 500 € par an. Vous avez la peinture du bateau tous les ans, à 500 euros. Vous avez l'assurance, vous avez ceci, vous avez cela. Quand vous rajoutez tout ça mis bout à bout, on va dire que par rapport à posséder son propre bateau, avec toute la flexibilité et les services que ça apporte, c'est trois fois moins cher que d'être propriétaire de son propre bateau.

Freedom Boat Club propose une journée découverte pour essayer les bateaux sur rendez-vous ce samedi 25 juin à Carnon. Il faut téléphoner au 07 85 91 70 05.