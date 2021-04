La nouvelle éco : "Sortilèges et curiosités", une boutique-café sur le thème de Harry Potter

Julie et Nicolas ont créé "Sortilèges et curiosités"

Dès l'entrée de "Sortilèges et curiosités", pas de doute, nous sommes bien dans l'univers de Harry Potter : des murs en briques rouges et en béton, tel que dans le chemin de traverse, et un Professeur Rogue grandeur nature pour nous accueillir. C'est dans cette première pièce que l'on pourra boire un café ou un thé lorsque les bars et restaurants seront rouverts.

Une décoration soignée, entièrement réalisée par Julie et Nicolas, sous les ordres de leur fille Suzanne : "Elle a 10 ans et c'est elle le maître d'oeuvre", sourit son papa, "Elle ne veut pas que ce soit estampillé Harry Potter, mais que ce soit immersif pour que Harry ne soit pas dépaysé si il devait venir". Le couple n'en était pas à son coup d'essai avec ce café-boutique, puisqu'il y a quelques mois il ouvrait à Rosnay un gîte sur le thème du jeune sorcier : la cachette sous l'escalier.

"Sortilèges et curiosités" est un café-boutique immersif © Radio France - Aurélie Jacquand

La décoration a entièrement été réalisée par le couple © Radio France - Aurélie Jacquand

"Sortilèges et curiosités". 102 rue du Barbâtre à Reims

Face au succès de leur gîte, plein tous les week-end jusqu'au mois de novembre, Julie et Nicolas décident donc d'aller plus loin avec ce commerce de 61 mètres carrés au coeur du quartier St Remi à Reims. "L'emplacement est stratégique parce qu'on est tout près de Sciences Po et il y a ici un vrai esprit de quartier et beaucoup de familles, donc notre concept devrait plaire", indique Nicolas.

Dans la deuxième pièce de "Sortilèges et curiosités", se trouve la boutique : des bavoirs pour bébés, des agendas, des peluches... bien sûr estampillés Harry Potter. Et puis nous voici dans la troisième pièce : le café. "Toutes nos friandises sont importées directement d'Angleterre. Le thé vient d'une productrice en Ile-de-France et les pâtisseries sont faîtes à Paris, parce qu'on ne voulait pas proposer la même chose que ce qu'on trouve déjà à Reims", précise Nicolas.

Julie et Nicolas sont déjà à la tête du gîte "La cachette sous l'escalier" © Radio France - Aurélie Jacquand

Au vu des restrictions sanitaires, "Sortilèges et curiosités" ouvre dans un premier temps uniquement pour faire de la vente à emporter, mais la situation ne déplaît pas au propriétaire de la boutique : "Ca va nous permettre de nous rôder, d'autant que Julie gèrera le gîte la journée avant de me rejoindre ici le soir, donc avoir une clientèle limitée va nous aider", conclut Nicolas.