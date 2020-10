La nouvelle éco : spécialisée dans les combinaisons de pilotes de chasse G Manufacture à Vaivre se diversifie

Nous vous avions déjà parlé de cette entreprise spécialisée dans le réalisation de combinaisons techniques de pilotes de chasse capables de supporter plusieurs G. G-Manufacture Equipements Aéronautique est installée à Vaivre-et-Montoille aux portes de Vesoul en Haute-Saône. Douze couturières ont été formées par l'AFPA pour pouvoir travailler sur ces coutures très techniques, avec un cahier des charge militaire très rigoureux.

à lire aussi La combinaison de vol du futur pourrait amener 250 emplois à Vesoul

La crise sanitaire stoppe net la lancée...

L'entreprise était sur une bonne rampe de lancement, elle avait commencé à produire des combinaisons de pilotes de chasse, mais le volet militaire a été stoppé net par le confinement

Christian Bertin, le directeur de G-Manufacture © Radio France - Jean-François Fernandez

Christian Bertin, le directeur explique "Nous avons eu trois mois de production seulement, on a réalisé des prototypes pour les armées d'environ 15 pays. 4 pays en Europe et une dizaine hors Europe. Le Kazakhstan a commencé ses essais en vol, mais tout à été stoppé par le Covid".

Impossible de poursuivre à distance en "télétravail", il faut se rendre sur place, faire des essais. "On a perdu un an, car les démarches pour l'homologation militaire sont longues, tant qu'il ne sera pas possible de voyager on ne pourra pas relancer ce volet militaire".

Fabrication de combinaisons techniques pour pilotes de chasse © Radio France - Jean-François Fernandez

La crise sanitaire a permis de rebondir

"Nous avons été contactés par RKF à Belfort au moment du confinement, et nous continuons". explique Christian Bertin "Nous venons de terminer 80.000 masques sur trois semaines pour RFK. Cette diversification nous a permis de faire revenir les couturières que nous avions mises au chômage technique au début du confinement, et cela permet d'assurer de l'activité encore aujourd'hui".

Le fait de travailler pour RKF a ouvert à l'entreprise de nouvelles débouchées, car RKF travaille pour l'hôtellerie de luxe.

"La rigueur que nous avons pour le volet militaire nous permet de pouvoir répondre à la rigueur pour le luxe. On espère pouvoir décrocher des marchés de ce coté là. Ce n'était pas prévu à la création de l'entreprise, mais désormais nous avons intégré le fait de diversifier notre activité".

L'un des deux ateliers, ici 500 m² avec 12 couturières. © Radio France - Jean-François Fernandez

De nouvelles opportunités, avec des visées vers le monde du sport

"Nous avons développé un réseau de contacts pour développer cette diversification et nous avons été approchés par exemple par des entreprises de vêtements de montagne ou encore pour fabriquer de combinaisons de pilotes de Formule 1".

Toute cette diversification, qui n'était pas prévue au départ, qui s'est présentée avec la crise sanitaire, doit permettre à l'entreprise de passer le cap en attendant les homologations militaires qui sont longues et le début de production des combinaisons de pilotes de chasse.