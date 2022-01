La nouvelle éco : spécialisée en cybersécurité, Secure-IC recrute une centaine de salariés à Cesson-Sévigné

Le secteur de la cybersécurité et la cyberdéfense offre des centaines d'emplois dans la métropole rennaise. La société Secure-IC installée à Cesson-Sévigné, se développe sur ce marché très porteur. Spécialisée dans les solutions de protection des objets connectés, Secure-IC est née en 2010 de la rencontre d'ingénieurs. Aujourd'hui, elle propose des solutions de protection pour "les smartphones, les voitures, les serveurs informatiques... Tous ces objets connectés qui peuvent être la cible de vol de données privées, ou d'attaques malveillantes" précise Hassan Triqui le fondateur de l'entreprise.

3.000 m2 de nouveaux locaux

Cette levée de fonds de 20 millions d'euros va permettre à la société bretonne de franchir un cap "Secure-IC ambitionne de devenir leader mondial d'un segment de marché qui compte plus de 10 milliards d'appareils connectés dans le monde" souligne le chef d'entreprise. La société, installée à Cesson-Sévigné, fait construire 3.000 m2 de nouveaux locaux pour accueillir au moins 200 salariés.

Les nouveaux locaux de Secure-IC sont en cours de construction - Photo fournie par Secure-IC

200 salariés à l'horizon 2025

Ils sont déjà 80 à travailler pour Secure-IC, mais l'entreprise recrute dès cette année, une quarantaine de personnes sur le bassin rennais. Il y a de la concurrence dans ce domaine avec d'autres entreprises "mais c'est une émulation saine" indique Hassan Triqui. "Nous recherchons des profils en électronique, en logistique embarquée, mais aussi en marketing". Le chef d'entreprise ne se fait pas de soucis pour trouver des candidats, et pour poursuivre son développement. "J'ai eu la chance de voyager dans le monde, nous devons être fiers de ce que nous avons ici en Bretagne. Les trois ingrédients qui font l'entreprenariat, à savoir un écosystème, des financement publics et privés et la culture d'entreprendre sont là, en Bretagne. Il faut le faire savoir." souligne Hassan Triqui.