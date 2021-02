La nouvelle éco : Sportihome signe un partenariat avec Décathlon Pro Odysseum

Surfeurs et baigneurs sur une plage (illustration)

Sportihome a été créé il y a tout juste quatre ans. Cette plateforme montpelliéraine de réservation de logements équipés en matériel sportif vient de signer un partenariat avec Décathlon Pro Odysseum afin de permettre à ses adhérents d'équiper leurs logements en vélos, surf, kayak, paddle, etc. à un prix remisé et sans frais de livraison. L'offre est pour l'instant limitée à six équipements mais pourrait s'ouvrir à d'autres sports prochainement comme les raquettes à neige ou les skis.

"L'intérêt c'est aussi de voyager léger. On a par exemple une famille qui a réservé un hébergement dans les Landes. Le propriétaire a fait savoir qu'il met à leur disposition 10 planches de surf." Sylvain Morel, fondateur de Sportihome

Après avoir connu une année 2020 assez difficile, où il a fallu gérer de nombreuses annulations de réservations, l'activité repart. En janvier 2021, Sportihome affiche une croissance de 100% par rapport à janvier 2020.