La Nouvelle Eco en Isère : Sporttesting, le laboratoire itinérant dédié à la performance des athlètes

Depuis bientôt un an Sporttesting, une société grenobloise, développe un laboratoire itinérant dédié à la performances des athlètes. Plus de 300 tests ont déjà été menés et l'offre va prochainement s'ouvrir aux sportifs amateurs. Entretien avec Mélissa Muzeau l'une des fondatrices de Sporttesting.

France Bleu Isère : Votre entreprise, Sporttesting, est un laboratoire itinérant dédié à la performance des sportifs. Qu'est-ce-que vous testez concrètement chez les sportifs ?

Mélissa Muzeau : "On a créé Sporttesting afin d'établir un profilage complet de l'athlète. On évalue des paramètres physiologiques, musculaires, cognitifs et psychologiques afin de transmettre à l'entraîneur un bilan complet. Par exemple, sur la partie physiologique, tous les paramètres de VO2, de seuil, de récupération. Sur les paramètres musculaires, il s'agit de la force, la vitesse et sur les paramètres cognitifs c'est le temps de réaction, de prise d'information. Au niveau psychologique, c'est tout ce qui concerne la personnalité, notamment l'inclusion au sein d'un collectif".

Sport testing, a été lancée il y a un an. Au bout d'un an, vous avez eu beaucoup de demandes ? Vous suivez beaucoup de sportifs ?

Mélissa Muzeau : "On a déjà réalisé depuis notre création plus de 300 tests, majoritairement sur le public de haut niveau, donc avec les fédérations. On travaille avec la Fédération française de sports de glace, qui prépare actuellement les prochains Jeux d'hiver, mais également la Fédération française de course d'orientation, de ski, et également au niveau régional les ligues Auvergne-Rhône-Alpes de handball pour le recrutement pour les sélections en pôles".

Dans moins de trois ans, il y aura les Jeux de Paris 2024. C'est pour vous aussi une échéance, quelque chose sur lequel vous travaillez pour vous développer ?

Mélissa Muzeau : "C'est clairement un des objectifs. Si on a créé un laboratoire, c'est également pour permettre à des sportifs d'aller au bout de leurs ambitions. Dans le cadre des Jeux olympiques, on a accompagné déjà Anouck Jaubert sur les Jeux précédents, Romain Henrich et l'ensemble des pilotes comme Margot Boch sur les Jeux de Pékin qui arrivent. Et bien évidemment, notre ambition ça va être de pouvoir accompagner le maximum de sportifs jusqu'aux Jeux de Paris et pouvoir faire briller nos sportifs sur ces Jeux là".

Votre offre se destine pour le moment uniquement aux sportifs professionnels. Est-ce-que vous envisagez de vous ouvrir aussi aux amateurs ?

Mélissa Muzeau : "On a eu énormément de demandes sur ce public amateur en quête de performance et fans de données scientifiques. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour pouvoir avoir un suivi dans son entraînement. Il y a des champions du monde de l'entraînement, même s'ils ne sont pas avec des performances exceptionnelles, qui adorent ces aspects et qui souhaitent se pousser le plus loin possible dans leurs retranchements, en triathlon, dans le cyclisme plutôt les sports d'endurance. C'est une offre qu'on est en train de créer et qui sera disponible d'ici la fin 2021".