La nouvelle éco : SportyDeal, le site internet dédié matériel sportif d'occasion créé à Montpellier

Ex-banquier reconverti en chef d'entreprise, Yann Le Corre a créé en janvier 2020 SportyDeal. Un site internet spécialisé dans la vente et l'achat de matériel sportif entre particuliers. Uniquement de l'occasion pour s'équiper à moindres frais et s'inscrire dans l'économie circulaire.

En septembre 2021, l'entreprise basée à Montpellier lance son application pour smartphone et espère ainsi doper sa croissance. A l'heure actuelle, plus de 5.000 annonces sont en ligne, consultées par 30.000 visiteurs mensuels.

Vous venez de créer une Marketplace, une place de marché virtuelle, dédiée aux accessoires de sport. Pourriez-vous expliquer concrètement comment cela fonctionne ?

Par rapport à Leboncoin, l'ensemble des filtres de recherche de SportyDeal permettent de trouver du matériel avec beaucoup plus de précision. Quand on est sportif, qu'on fasse de l'équitation ou du golf, on va chercher souvent un produit précis et à partir de là, tous les filtres sont dédiés pour la pratique du sport. Là où notre dimension réseau social intervient, c'est qu'une application mobile va arriver incessamment sous peu être lancée et que les vendeurs et les acheteurs pourront y échanger directement comme sur tout réseau social, via une messagerie instantanée. Et ça permet aux acheteurs et aux vendeurs d'acheter et de vendre en toute confiance.

D'où est venue l'idée de créer SportyDeal?

C'est né d'un constat relativement simple : c'est que les sites existants, soit les magasins, soit les sites généralistes, n'ont pas d'offres dédiées. En fait, l'idée, c'est de tenter de concentrer l'offre, donc d'avoir l'ensemble des annonces des particuliers et des annonces des magasins afin que les acheteurs potentiels puissent accéder à l'ensemble de l'offre sur un seul et même site.

La concentration, vous l'avez dit. Et en même temps, vous revendiquez une étiquette un peu plus vertueuse.

On surfe sur le côté seconde main qui est une très grosse tendance. Les gens ont moins de pouvoir d'achat, ou tout du moins dépense moins dans les pratiques sportives. On est vraiment sur le mieux consommer. On est dans une logique quelque part de circuits-courts puisque beaucoup de produits de sport ne sont pas fabriqués en France, ni même en Europe. Et donc là, on achète des produits de qualité moins chers. Et en France.

Y a-t-il des critères pour justement déposer son matériel de sport sur votre site Internet ?

A partir du moment où on propose la section sur le site internet, c'est bon. Et j'allais dire, pour répondre rapidement, il n'y a pas spécialement de critères dans le sens où on ne veut pas freiner les gens à mettre des produits de telle ou telle qualité, du moment que c'est de l'article de sport. On a une section "autres sports" qui ne demande qu'à grossir pour qu'à notre tour nous puissions créer de nouvelles catégories. On a déjà des vélos qui commencent à être proposés. Donc, il n'y a pas spécialement de critères. Tous les sportifs qui vendent leur matériel sont les bienvenus chez SportyDeal.