La nouvelle éco : Staphyt vérifie la qualité des produits de protection

C’est une entreprise installée à Marsillargues. Son siège social est dans le Nord de la France mais le coeur de son action se déroule ici dans l’Hérault. Son rayonnement est mondial puisqu’elle est implantée dans 19 pays et compte 440 salariés.

Que fait-elle ?

Son activité, c’est de tester des produits pour l’agroscience. Concrètement, Staphyt vérifie la qualité des produits de protection des plantes contre les insectes, contre les maladies comme les champignons tout en préservant l’environnement mais aussi pour favoriser ou stimuler la pousse de plantes. Mais là où les pesticides et divers engrais étaient légions, - et c’est une catastrophe sanitaire, on le sait, - Staphyt teste ce que l’on appelle des Bio-entrants. Ce sont des produits exclusivement naturels dédiés à la protection des plantes. Elle teste donc l’efficacité de ces produits grandeur nature, dans des champs, sous des serres et en laboratoire, et ça, ça se passe à Marsillargues. Staphyt y possède 15 hectares de vergers, et de vignes, sur lesquels elle teste des produits. Ils travaillent avec l’Université de Montpellier, l'INRA, et les chambres régionales d’agriculture.

En cette période compliquée, l’entreprise se porte bien…

Puisqu’elle a une expertise pour l’homologation et la mise sur le marché de produits à usages agricoles ou domestiques, les employés de Staphyt ont mis leur compétence au service de la sécurité sanitaire et ont permis la mise sur le marché de produits désinfectants dont des gels hydroalcooliques. Et petit détail intéressant, chez Staphyt, le télétravail existe depuis plus de 10 ans. C’est une mesure déjà bien connue des employés. Et Pour rappel, à Marsillargues, ils sont une trentaine d’employés dont une vingtaine sont régulièrement en télétravail, même en période sanitaire normale.