La nouvelle éco : Starbucks Coffee débarque en Champagne-Ardenne

Starbucks sort le Champagne. La marque américaine de café vient d'officialiser son arrivée dans la Marne, les Ardennes et l'Aube. Huit restaurants vont ouvrir d'ici cinq ans, gérés par la holding RD Finance, déjà à la tête de plusieurs restaurants, notamment à Reims.

Les premiers établissements vont ouvrir "d'ici la fin d'année 2021, au plus tard début 2022", précise le président de la holding Éric Dujourd'hui. Ils prendront place d'abord à Reims et Épernay puis à Châlons-en-Champagne, Troyes et Charleville-Mézières.

Trois projets différents

Ces restaurants Starbucks proposeront différents concepts : drive, kiosque, store. "Le drive, j'y crois beaucoup ! C'est plus pour les extérieurs de ville, essentiellement tourné vers la voiture mais avec quand même une terrasse et un intérieur. Un store, c'est un Starbucks plus classique, une sorte de salon de thé. Le kiosque, on en trouve un peu partout en ville pour de la vente à emporter : c'est tendance et puis c'est à la mode avec la crise sanitaire", détaille Éric Dujourd'hui qui se lance dans l'aventure malgré la crise sanitaire.