La Nouvelle Eco : Stootie, la plate-forme qui vient en aide aux bricoleurs du dimanche

Après un lancement réussi à Paris en 2018, la plate-forme collaborative Stootie débarque à Bordeaux. Le site se propose de mettre en relation en quelques minutes ceux qui ont des petits travaux à réaliser chez eux, ou qui ont ponctuellement besoin d'un service, avec ceux qui s'estiment capables de rendre ce service ou d'effectuer ces travaux pour arrondir leurs fins de mois.

Une demande en forte hausse depuis le premier confinement

Dès le début de la crise sanitaire, beaucoup de télétravailleurs ont pris conscience de l'importance à accorder à leur cadre de vie. D'autres, qui ont eu plus de temps, ont entrepris des travaux qu'ils n'ont pas forcément réussi à terminer, ou dont la technicité les a finalement dépassés. Des travaux comme la pose d'un parquet flottant ou d'une tapisserie qui n'intéressent pas toujours les professionnels, eux-mêmes débordés par l'explosion de la demande. La plate-forme Stootie met donc en relation ceux qui ont ces petits travaux à réaliser chez eux, avec ceux qui sont en capacité de les réaliser. Des intervenants qui sont à 90% des particuliers qui souhaitent arrondir leurs fins de mois. " Nous avons par exemple des salariés de grands magasins de bricolage qui offrent leurs services, des étudiants qui peuvent vous aider à déménager, ou des fans de déco intérieure qui peuvent venir vous aider à poser une tapisserie dans la chambre de votre enfant" explique Maxime Courtaigne, le directeur général de Stootie.

Chaque intervenant fixe lui-même son prix, libre à vous ensuite de le contacter directement si vous êtes intéressé.

Une assurance en cas de prestation ratée

Dans la mesure ou la plupart des intervenants ne sont pas des professionnels, la plate-forme offre une assurance en cas de prestation ratée. "Si d'aventure les travaux ne se passaient pas comme prévu, le paiement est d'abord bloqué sur notre site, et ensuite, nous faisons intervenir notre assureur, la Maif, pour la réalisation de la prestation" explique Maxime Courtaigne. "Mais dans l'immense majorité des cas, les interventions se passent bien!" poursuit-il, "avec l'avantage non négligeable de prix bien moins élevés que ceux des professionnels". A la manière d'Air BNB, Stootie propose de plus un système de notation des intervenants à l'issue de chaque prestation. Enfin, les profils sont vérifiés et validés par la vingtaine de salariés de la plate-forme.

