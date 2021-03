La nouvelle éco : STS Composites lauréate du plan de relance en Ardèche

C'est un des premiers employeurs privés de l'Ardèche : STS Composites emploie près de 640 salariés sur ses trois sites à Saint-Désirat, Félines et Tournon. La société spécialisée dans la fabrication d'équipements pour les poids-lourds et l'automobile a été retenue par le plan "France Relance" du Ministère de l'économie et va faire l'objet d'une subvention de l'Etat. Une fierté selon Eric Morvan, vice-président chargé du développement et de la recherche chez STS Composites. Parmi les 3 projets majeurs qui doivent répondre aux enjeux de l'industrie des transports, il y a un module extérieur pour les cabines de poids-lourds : un outil qui doit permettre aux camions d'être plus performants et qui offrira aux chauffeurs une aide à la conduite pour détecter par exemple les piétons ou les deux roues.

Eric Morvan était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :