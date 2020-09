La nouvelle éco : succès des compléments alimentaires au magasin Bio la Vie Claire

A Furiani, le magasin Bio la Vie Claire tient le coup malgré la crise sanitaire. Au début du confinement, le magasin a rencontré un certain succès comme l'explique l'une des responsables Elisa Angeli : "Au début on a eu un gros pic de clientèle. Nous avons été en rupture de stock notamment sur des produits basiques comme la farine, l'huile et les pâtes parce que les gens faisaient des provisions. Ensuite on a eu un essoufflement de la clientèle parce que les gens avaient peur de sortir, nous avions de moins en moins de monde et le magasin était un peu désert. Maintenant c'est revenu à peu près à la normale."

Depuis le début de la crise sanitaire, certains produits rencontrent un véritable succès, explique Elisa Angeli : "Les produits qui sont le plus vendus ce sont des produits pour le système immunitaire comme les huiles essentielles, la gelée royale, la vitamine C ou encore la propolis. Les gens veulent se protéger, renforcer leur système immunitaire. C'est ce qu'on a le plus vendu." Ils ont d'ailleurs du faire face à des ruptures de stock d'huiles essentielles et de vitamines C. Le magasin ne compte pas de nouveaux clients mais la responsable a l'impression que les clients habituels achètent d'avantage : "Les paniers moyens ont augmenté, peut être qu'ils prennent plus en quantité parce qu'ils ont peur d'un reconfinement donc ils font un peu plus de stock de conserve alimentaire et de pâtes et puis avec les compléments alimentaires cela augmente le panier moyen." Pour l'instant la situation économique du magasin la Vie Claire est stable, ils espèrent ne pas revivre un confinement.