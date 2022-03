La nouvelle éco : Sudbed Literie propose des matelas sur mesure à Villeneuve-lès-Béziers

L'entreprise Sudbed Literie à Villeneuve-lès-Béziers a élargi son offre de matelas depuis la crise sanitaire. Elle vendait ses produits essentiellement aux hôtels. Maintenant, les particuliers peuvent aussi faire appel à elle pour des matelas sur mesure. C'est à dire qui s'adapte dans la forme et dans la composition.

Interview avec le gérant de Sudbed Literie, Gilles Ailloud.

Vous proposez des matelas sur mesure, ça veut dire qu'on peut vous demander de faire un matelas avec n'importe quelle forme ?

Nous proposons effectivement des produits qui, soit en termes de dimension, soit en termes de confort ou de qualité. Ils peuvent être faits sur mesure. Il y a quand même des limites techniques. On ne peut pas non plus faire toutes les formes, mais disons que, par exemple, pour des particuliers, qui rechercherait à refaire un matelas pour leur camping car, pour leur bateau, dans des hébergements nomades qui nécessitent des literies ou des matelas qui n'ont pas une forme classique, on est tout à fait à même de les faire.

D'où vous est venue cette idée de faire des matelas personnalisés? Est ce que vous même vous vouliez un matelas d'une forme différente parce que vous dormiez mal sur vos matelas classiques ?

Notre cœur de métier depuis dix ans, c'est de faire de la literie hôtelière. C'est de fournir les hôtels, les gîtes et chambres d'hôtes. Puis plus récemment, l'hôtellerie de plein air. Ce que nous avons constaté depuis le début de la crise sanitaire, c'est un véritable engouement des particuliers à vouloir investir dans une literie plus qualitative et surtout cette recherche de confort sur mesure. Pour répondre à cette demande croissante, on a dû s'adapter et proposer des offres spécifiques.

Ça ne touche pas tout le monde. Ça touche surtout des personnes souffrant, par exemple d'insomnie, de troubles du sommeil. Ça touche aussi des personnes atteintes de problèmes de dos ou des sportifs. Mais ça concerne aussi des particuliers qui ne trouvent pas de matelas sur mesure sur le marché. Par exemple, des propriétaires de camping-car, de vans, de Tiny House, de mobil-home, de bateau ou encore des personnes qui ont des lits anciens avec des matelas qui sont initialement sur mesure. Ceux là ne trouvent pas de fabricants pour leur faire leur literie. Donc, il y a la possibilité maintenant, avec le choix sur les matières premières, de fabriquer des produits qui sont adaptés à la morphologie , adaptés à une problématique du dormeur.

Pour obtenir un matelas sur mesure dans votre literie, il faut quand même mettre entre 1.800 et 5 000 euros, donc ça reste quand même un investissement ?

On parle bien d'investissement. Il ne faut plus croire que la literie est un consommable. Il faut voir ça comme un investissement sur le long terme pour la santé, pour le bien être. On dort quasiment plus de 30 % de notre vie sur un matelas. Donc il ne s'agit pas de faire du matelas, un produit jetable. C'est aussi important que l'alimentation saine, l'activité sportive. La literie doit faire partie de l'hygiène de vie.

