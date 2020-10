La nouvelle éco : Sun Location, pour trouver sa maison de vacances haut de gamme

C'est en 2006 que Hamaïed Shaïek, âgé de 32 ans, créé Sun Location à Grenoble, un portail de réservation en ligne de locations de vacances dans une dizaine de destinations en Europe, principalement Italie, Espagne ou Croatie par exemple.

14 ans plus tard, l'entreprise est désormais basée à Pont-de-Beauvoisin en Savoie et son créateur a décidé l'an dernier de recentrer son activité sur les maisons de vacances particulières haut de gamme proposées par des agences, avec psicines privées ou des châlets. 1.500 transactions sont enregistrées chaque année. L'entreprise enregistre une commission entre 8 et 12% sur la location.

France Bleu Pays de Savoie : Dans cette année très particulière au niveau du tourisme, est-ce la réservation de maisons de vacances fonctionne bien ?

Hamaïed Shaïek : A cause de la situation sanitaire, la réservation des vacances qui avait bien commencé en janvier et en février a été interrompue en mars et en avril à cause du confinement. On a eu un rayon de soleil au mois de mai avec l'annonce du déconfinement et une explosion des demandes de réservations en juin. L'année a donc été globalement positive.

Depuis un an Sun Location est parti sur un secteur haut de gamme qui est celui de la grande maison avec jardin-piscine ou le châlet. Pourquoi ce choix ?

On était un peu généralistes et positionnés de la même manière que les autres sites : on proposait des locations de tout type allant de la maison, au gîte en passant par l'appartement ou le mobil-home. Aujourd'hui, on se spécialise et on se démarque en proposant des maisons de vacances et des villas avec piscine, pour les internautes qui recherchent calme et tranquilité pendant leurs vacances. Il y a une demande particulière dans ce secteur et on a aussi fait le choix de travailler avec moins de produits mais de mieux les vendre.

Avec l'épidémie de covid-19, les vacanciers ont privilégié ces maisons isolées ?

On a vraiment senti qu'on a tiré notre épingle du jeu à ce niveau-là. Les clients nous ont fait ce retour : beaucoup souhaitaient éviter de se retrouver en camping ou en hôtel et partager les équipements comme la piscine. A cause de l'épidémie, entre ceux qui ne pouvaient pas partir à l'étranger à cause des restrictions aux frontières et ceux qui ne voulaient pas être mélangés aux autres vacanciers dans des résidences de vacances, les internautes ont privilégié les maisons individuelles avec piscine privée.

Pour les prochaines vacances d'été, quand faut-il réserver ?

La saison des réservations commence un peu en décembre pour l'été suivant, puis janvier voire février-mars. Plus on se rapproche de l'été moins on aura de belles villas à proposer !