La nouvelle éco : suppressions de postes et nouvelles ambitions pour la CCI Marne-en-Champagne

"Depuis quelques années, c'est la dégringolade des recettes fiscales". C'est Philippe Witwer, le directeur général de la CCI Marne-en-Champagne qui le dit. La baisse des ressources fiscales pour les chambres consulaires est une réalité précise-t-il. "Quand en 2009 la CCI percevait 9 millions d'euros, elle en perçoit 3 en 2020 et s'attend à 2 millions en 2022. Il a bien fallu se réorganiser. La CCI a voté en juin dernier la suppression de 13 postes, 8 à Reims et 5 à Châlons-en-Champagne. C'est un peu plus de 20% des effectifs. Les suppressions seront effectives d'ici la fin de l'année."Les salariés sont accompagnés, il y a des propositions de reclassement" dit Philippe Witwer et même des propositions de la part de certaines entreprises adhérentes. Plusieurs services sont concernés puisqu'il faut redéfinir nos ambitions" ajoute le directeur général.

De nouvelles ambitions

Ainsi, La CCI va par exemple continuer de miser sur la formation. Après NEOMA Business School, l'école de commerce et de management dont elle est co-actionnaire avec la CCI de Rouen Métropole, la CCI de la Marne compte dynamiser l' IPI, l'Institut supérieur de promotion industrielle et installer un nouveau campus à Châlons-en-Champagne en 2021. Elle a mis en vente ses deux hôtels particuliers de Reims et Châlons-en-Champagne pour réinvestir le fruit de cette vente dans de nouvelles filières et nouveaux objectifs . Les CCI sont parfois perçues comme désuètes ou peu utiles, "c'est faux insiste Philippe Witwer, c'est à nous de nous renouveler et de le faire savoir". Le réseau des CCi a été en première ligne pour relayer les aides de l'Etat et aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus.

France Bleu Champagne-Ardenne est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?