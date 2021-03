La nouvelle éco : Sur le Léman la Compagnie Générale de Navigation investit dans deux nouveaux bateaux

Sur le Léman, la fréquentation des navettes lacustres de la Compagnie Générale de navigation a baissé durant cette année de crise sanitaire. Malgré tout, la CGN ne modifie pas son programme d'investissements et l'arrivée de deux nouveaux bateaux de 700 places qui seront livrés en 2023 et 2024 se réjouit le Directeur Général de la Compagnie suisse Andréas Bergmann..

Ces bateaux permettront d'offrir un service beaucoup plus compétitif, c'est à dire d'augmenter la cadence, notamment entre _Évian et Lausanne_, et entre Thonon et Lausanne. Il y aura alors un bateau tous les trois quart d'heure au lieu de toutes les heures et demie.