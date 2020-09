La Nouvelle Eco : à Pau, sur le marché de l'immobilier, Century 21 retrouve le sourire

Au début du confinement, l'effet de sidération passé, le secteur de l'immobilier a tout de suite envisagé le pire. Chez Century 21 à Pau, on a d'abord additionné les pertes avant de se demander comment rebondir. Et ceux qui annonçaient l'effondrement du marché, auraient mieux fait de se taire. Car les prix n’ont pas vraiment chuté. Après le confinement les agences immobilières ont même assisté à une remontée des ventes, fulgurantes. Du coup, en tout cas pour Century 21, les pertes dues au confinement sont déjà effacées. On sait pourquoi : beaucoup souhaitent quitter les appartements et trouver des maisons individuelles.

L'actualité :

Pour l'agence Century 21 à Pau, c'est l'innovation dans la recherche des informations et les désirs des clients, qui fait la différence. A partir de là, les visites des biens se font en accord avec les vendeurs, dans le plus strict respect des mesures sanitaires et autres gestes barrières. Les visites virtuelles et visio-conférences sont autant de pistes pour le premier contact, avant le terrain.

Contacts :