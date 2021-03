La nouvelle éco : sur son campus de Saint-Berthevin, Noz réfléchit au futur du déstockage

Depuis ce mercredi 17 mars, l'entreprise mayennaise Noz, leader européen du déstockage, organise un "Hackathon" à Saint-Berthevin. 45 collaborateurs, par groupe de 5, pensent des projets et des nouvelles façons de travailler pour améliorer encore plus la compétitivité de la société.

Le marché du déstockage est en plein essor, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Cette dernière a mis à mal le pouvoir d'achat des ménages. Jusqu'à ce vendredi, l'entreprise mayennaise Noz, un des leaders mondiaux du déstockage, réfléchit au futur du déstockage justement, sur le campus de Saint-Berthevin. L'opération s'appelle "Hackathon" : 45 collaborateurs ont jusqu'à demain pour présenter des projets ou une vision pour l'entreprise mayennaise.

Depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, le marché du déstockage a évolué. "Notre travail est encore un peu plus proche de nos fournisseurs qui ont des stocks. Certains n'ont pas souhaité se séparer de leurs stocks en raison de la crise car ils ne savent pas toujours s'ils auront les approvisionnements nécessaires. D'autres vont plutôt chercher des solutions au niveau de leur trésorerie et de voir comment ils peuvent valoriser leur stocks qui ne sont pas économiquement intéressant pour eux et faire rentrer des nouvelles collections de produits" explique Jérôme Adrion, membre du comité de direction chez Noz.

Conquérir le marché de l'auto

L'entreprise mayennaise travaille avec plus de 110.000 fournisseurs dans le monde et emploie près de 5.000 salariés (dont 500 collaborateurs sur le campus de Saint-Berthevin). Son ambition, malgré la crise sanitaire, est de conquérir de nouveaux marchés, comme celui de l'automobile. "On essaie de se rapprocher de fabricants qui se retrouvent avec des stocks de véhicules importants. On leur propose d'en racheter et de revendre à des prix très attractifs pour les clients" poursuit Jérôme Adrion. Noz teste ce nouveau marché depuis peu, et revend le plus souvent ces voitures sur des sites internet spécialisés.