La Nouvelle Eco - Surcroît d'activité pour Family Sphere Limoges, spécialiste de la garde d'enfants à domicile

Il y a aussi des secteurs à qui les mesures annoncées mercredi soir vont profiter, et notamment les organismes et entreprises qui proposent la garde d'enfants à domicile. Nelly Bauri, Directrice de l'agence Family Sphere de Limoges, le confirme : les nouvelles demandes pleuvent depuis 24 heures.

Il y a aussi des secteurs à qui les mesures annoncées mercredi soir vont profiter, et notamment les organismes et entreprises qui proposent la garde d'enfants à domicile. "On s'y attendait un petit peu" reconnaît Nelly Bauri, Directrice de l'agence Family Sphere de Limoges, "on a plus de demandes sur des gardes en demi-journée, notamment du fait des fermetures des crèches, pour les enfants de moins de trois ans. Et aussi des parents qui ne faisaient pas forcément appel à nous, qui commencent à faire des demandes sur des gardes à domicile" précise la responsable du site limougeaud de cette entreprise nationale.

En fait, c'est surtout ce vendredi que le téléphone de Family Sphere Limoges devrait chauffer. Après l'annonce mercredi soir de la fermeture des écoles la semaine prochaine, les employés ont pris la journée d'hier (jeudi) pour faire le point avec leurs employeurs sur l'organisation à tenir. "C'est le retour que l'on a de la part de nos clients, et oui on va avoir un rush, notamment pour la semaine prochaine", explique Nelly Baudri, qui s'attend à une hausse de demandes d'environ 30%, compte tenu de l'expérience de l'an passé, "surtout pour la semaine prochaine", les deux semaines de vacances qui arrivent derrière ayant déjà été anticipées autrement par les parents.

Une demande aussi liée à "l'école à la maison"

En tous cas, Nelly Baudri se prête à faire face. Au niveau du fonctionnement, "les intervenantes gèrent vraiment le quotidien, elles sont à même, si besoin, de faire aussi les devoirs et l'école à la maison, on a des intervenants qualifiés" indique-t-elle, reconnaissant que l'expérience du premier confinement a fait son effet auprès de certains parents. Certains sollicitent en effet l'agence spécialement pour "faire l'école" car ils ont constaté l'an dernier combien il n'était pas évident de donner des cours à ses propres enfants. "Déjà au mois de juin l'an passé, des parents qui avaient fait le choix de ne pas rescolariser leurs enfants, avaient fait appel à nos services, pour que des intervenantes viennent faire l'école à la maison" explique Nelly Baudri.

Cette nouvelle fermeture des écoles sera donc l'occasion d'un coup d'accélérateur pour l'activité de Family Sphere, dans de meilleurs conditions que lors du premier confinement de mars 2020. A l'époque, personne n'était prêt cette "annonce brutale", les entreprises du secteur n'étaient même pas forcément équipées en masque et en gel. "Là, on s'y attendait et on s'y est préparé", conclut Nelly Bauri.