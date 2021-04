La nouvelle éco : Swapfiets, les vélos en location, entretien compris, arrivent à Toulouse

Cette société néerlandaise s'implante dans plusieurs villes de France, dont Toulouse. Elle essaie de se différencier en proposant un abonnement avec assurance et réparation incluses. Le vélo peut être livré à la maison.

Le vélo a plus que jamais le vent dans le dos ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à pédaler pour aller au boulot, ou simplement pour prendre l’air. A tel point que les acteurs du secteur multiplient les offres.

Dernière en date, celle de Swapfiets, qui débarque à Toulouse. Ce groupe néerlandais s’installe en France et propose des vélos à la location au mois, assurance et réparation incluses. L'abonnement est sans engagement, et le client peut changer de vélo chaque mois s'il le souhaite.

Swapfiets se positionne comme "une offre de service", explique Benjamin de Terssac, le directeur France, qui insiste sur la simplicité : "vous commandez votre vélo, on vous livre le lendemain ou le surlendemain directement chez vous. Ensuite, si vous avez une roue crevée, ou quel que soit le problème avec votre vélo, on va venir le réparer ou l'échanger directement à votre domicile. Pas besoin d'aller en boutique".

Un peu comme les locations automobiles

La société néérlandaise s'inspire directement du marché automobile, où les offres de location, souvent avec entretien inclus, se sont multipliés ces dernières années. "C'est un peu la même idée", reconnaît Benjamin de Terssac. Il met en avant la "très bonne qualité" des vélos, fabriqués en Hollande. Et aussi la "tranquillité d'esprit", où les réparations sont gérées pour le client.

C'est votre vélo. Il est à vous, sans les tracas

Swapfiets a ciblé Toulouse pour la taille de la ville, mais aussi pour sa population étudiante. Et pour Benjamin de Terssac, cette offre n'a rien à voir avec les propositions existantes, celles de VélôToulouse et d'Indigo. Chez Swapfiets, on ne partage pas une bicyclette. "C'est votre vélo. Il est à vous, sans les tracas".

Swapfiets compte déjà plus de 220.000 membres sur neuf pays européens.