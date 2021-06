La nouvelle éco : Swimmy, la plateforme pour louer sa piscine entre particuliers

L'été s'est installé dans l'Hérault, il a fait jusqu'à 37 degrès dimanche. Les options pour se rafraîchir sont nombreuses dans le département en lac, la mer ou encore la piscine. Si vous souhaitez être en famille ou entre amis, il est possible d'en louer une à un particulier via la plateforme Swimmy. Elle recense 110 piscines dans l'Hérault plus de 400 en région Occitanie. "Vous pouvez louer pour une demi-journée ou une journée entière. C'est à dire que vous avez accès au jardin bien sûr mais le loueur peut fixer ses conditions par exemple sur le nombre de personnes autorisées", explique Raphaëlle de Monteynard la fondatrice de Swimmy.

"C'est le Airbnb de la piscine"

Les tarifs varient de 15 à 30 euros en moyenne par personne pour une matinée ou une après midi. C'est le propriétaire qui fixe le prix de sa location : "certains ont gagné jusqu'à 11.000 euros sur la saison même si la moyenne tourne autour de 1.300 euros", précise Raphaëlle de Monteynard.

Un effet confinement ?

Le concept séduit de plus en plus dans l'Hérault. "Nous sommes sur la même tendance qu'en 2020. Nous avons des réservations qui ont été multipliées par trois", confirme la fondatrice de la plateforme Swimmy. C'est aussi l'une des conséquences de nombreux confinements depuis le début de la pandémie. Les amateurs de fraîcheur n'ont plus vraiment envie d'être au milieu de plusieurs personnes pour faire un plongeon.