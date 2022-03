La nouvelle éco : Taleez, la start-up toulousaine et son logiciel de gestion des recrutements

Une start-up toulousaine à la conquête du marché national du recrutement. Taleez développe et commercialise un logiciel pour gérer les recrutements des PME, petites et moyennes entreprises. Elle accompagne ces PME dans la digitalisation de la fonction RH en accompagnant la transformation des processus de recrutement pour que celle-ci s’adapte aux mieux au marché de l’emploi.

La nouvelle éco : tous les jours à 7h20 sur France Bleu Occitanie

Transformation digitale du recrutement de l'entreprise

Fabien Rigollier, président de Taleez, explique comment sa start-up permet d'accompagner les PME dans la digitalisation de la fonction RH.

"Nos clients, les recruteurs, vont pouvoir créer une offre d'emploi, la multidiffuser chez nos partenaires (Pôle emploi, l'APEC, Indeed, etc.), tous les grands job-board français et étrangers. On va centraliser toutes les candidatures au sein du logiciel et à partir de là, l'équipe RH, l'équipe de recrutement, va pouvoir piloter, traiter, refuser les candidats, prendre rendez-vous et évaluer les candidats de façon collaboratif. C'est un logiciel de centralisation et de pilotage des recrutements".

Un logiciel de centralisation et de pilotage des recrutements

Taleez emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes et aspire à s'agrandir. Fabien l'assume, l'envie est de devenir un acteur majeur du marché du logiciel de recrutement spécifiquement. "Il y a beaucoup d'acteurs dans le marché du recrutement. Il y a beaucoup d'outils. On est déjà quand même très bien placé sur le marché national. L'idée dans les prochaines années, c'est aller voir à l'étranger, à l'extérieur et développer l'activité".

Une idée naïve d'entrepreneurs

A la base, c'est une histoire d'entrepreneurs. "Avec mon associé, on a voulu créer quelque chose sans vraiment avoir d'idées. On a vu le marché des RH, de l'emploi, de façon un peu plus global et on a commencé à travailler, à discuter avec tous les acteurs du marché : les chefs d'entreprise, les RH, les recruteurs, les assistants de direction, etc. Et on a vu que les PME étaient finalement un peu sous-équipées, surtout côté recrutement. On s'est lancé un peu un peu naïvement et on a abordé le marché de cette façon".

Et cela réussit, en 2021, Taleez enregistre un taux de croissance de près de 100% de son chiffre d'affaires. Cette année, Taleez entend poursuivre sur sa dynamique de développement et s’imposer comme une référence nationale sur le marché du recrutement.