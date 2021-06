La nouvelle éco : Tendance, un nouveau dépôt vente à Limoges qui surfe sur...la tendance

"Rien ne se perd...tout se récupère" C'est un slogan très en vogue depuis quelque temps et encore plus depuis la crise sanitaire. C'est sans doute ce qui a incité Djamila Bordes à ouvrir le 19 mai dernier un dépôt vente de vêtements d'occasion à proximité de la place Marceau car pour elle donner une seconde vie aux vêtements est une philosophie. Elle se dit très confiante :"Aujourd'hui beaucoup de monde pense au recyclage et pas seulement pour les vêtements... et avec la crise sanitaire on le voit même au niveau familial on ne consomme plus de la même manière" explique Djamila Bordes.

Un magasin pour tous les budgets

Chez Tendance on veut aussi se démarquer des autres dépôts ventes. "Je veux que ce soit d'abord un endroit convivial qui s'adresse à toutes les classes sociales, on accueille tout le monde de la même manière" précise encore Djamila Bordes. Une diversité que l'on retrouve dans les articles puisqu'on trouve aussi bien des vêtements de créateurs que de grandes chaînes de prêt à porter. Il y a donc une large fourchette de prix. "Que ce soit une cliente qui vienne avec 3 euros à dépenser ou une autre avec 400 euros elles seront accueillies de la même façon" ajoute la gérante de Tendance.

Djamila Bordes précise aussi qu'elle garde les vêtements deux mois en moyenne et que lorsqu'ils ne sont pas vendus, ils sont donnés à des associations caritatives sauf si les dépositaires veulent les récupérer.