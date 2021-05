La nouvelle éco : Terre et Lumière, le site d'un magnétiseur ariégeois fait un carton sur internet

Tout commence en septembre 2016 sur le marché de Montbrun-Bocage, pour Christophe Loiseau. Sur ce marché de Haute-Garonne, à la frontière avec l'Ariège, ce magnétiseur prend l'habitude de vendre des plantes médicinales, ramassées dans la forêt près de chez lui.

Face au succès de son stand, l'affaire prend un tournant considérable quelques mois après, explique-t-il : "ça a basculé vraiment quand certains clients m'ont demandé de leur expédier par la poste les produits que je proposais sur les marchés. Et là, a commencé l'aventure internet".

Christophe créé ensuite une boutique en ligne sur les plateformes de vente, dont Amazon : "Ca a été une fusée ! C'était calme au départ, puis ça s'est développé. J'ai créé la marque Terre et Lumière, que j'ai déposée". Il devient plus rigoureux sur le packaging, et apprend quelques notions de marketing. Le site internet Terre et Lumière naît ensuite, avec une boutique à Saint-Girons.

Novak Djokovic fait partie des clients

Parmi les produits qu'il vend le plus : un purificateur d'air à base de sauge blanche. "Quand j'ai commencé sur les marchés, j'en vendais une dizaine par mois peut-être. Aujourd'hui, j'en suis à 700 par semaine !" explique le magnétiseur, qui se réjouit d'une "croissance exponentielle", et qui a dû embaucher deux personnes dans son entreprise pour faire face à la demande. Les commandes sont expédiées dans le monde entier.

Des produits qui ont aussi séduit Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Christophe a fait le lien en découvrant le nom et la provenance de la commande : Monaco. "C'est incroyable ! Il y a quatre ans, j'étais encore avec mes plantes sur les marchés... Et maintenant je me retrouve avec ce genre de clients. Je suis assez fier, c'est cool !" sourit Christophe.