La nouvelle éco : Tesalys, l’entreprise toulousaine qui facilite le traitement des déchets médicaux

Tesalys emploie à Saint-Jean près de Toulouse une trentaine de personnes. Elle propose des systèmes qui broient et traitent les déchets médicaux sur place, dans les hôpitaux, les maisons de retraite ect… Elle répond à un besoin très actuel des entreprises du secteur sanitaire et social.

Tesalys est dirigée et a été fondée par Miquel Lozano. Elle emploie une trentaine de personnes et vend un système qui a été mis au point par la société toulousaine. Il s’agit d’une machine qui ressemble à gros photocopieur. On y introduit les déchets médicaux : masques, seringues, gants, vêtements, bâtonnets pour les tests PCR. Les déchets y sont broyés puis stérilisés à la vapeur à 135°. Ces déchets peuvent ensuite être mis avec les ordures ménagères normales.

Miquel Lozano dirige Tesalys près de Toulouse. Copier

Miquel Lozano insiste sur l'intérêt écologique : "Notre machine permet de traiter les déchets là où ils sont produits. A l'intérieur des hôpitaux, dans les maisons de retraites, ou dans laboratoires. En France, les déchets à risques infectieux sont traités à plus de 80% dans des usines d'incinération dédiés. Et par exemple, pendant la première vague de l'épidémie de Covid, une grande quantité de déchets étaient produits dans l'Est de la France et transportés vers la région parisienne pour être brûlés."

95 % du chiffre d'affaire est réalisé à l'étranger

Et pour autant la demande pour l'entreprise n'a pas explosé. " On a simplement maintenu l'activité. On a eu un double un effet. Une demande accrue pour répondre au Covid. Mais aussi un ralentissement d'autres projets déjà initiés qui ne se sont pas concrétisés. Beaucoup de fonds sont finalement allés vers des équipements de soin direct au patients. Masques gants les désinfectants, les respirateurs... ect. "

Tésalys est en tout cas une entreprise qui travaille presque exclusivement hors de l'hexagone. Même si Miquel Lozano estime que le marché français va se développer. "Plus de 95 % de notre chiffre d'affaire est réalisé à l'étranger. Moyen-Orient, Asie, Amérique-Latine en Afrique. Mais nous voyons une sensibilité accrue de la France pour ce type de système notamment dans le cadre de la transition écologique."