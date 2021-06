La nouvelle éco : "TindAIR", le projet qui facilitera les vols de drones en milieu urbain

On se dirigerait vers des drones de livraison ou des taxis volants....mais en attendant, une entreprise toulousaine travaille à ce que la science-fiction devienne réalité. La start-up toulousaine Innov'ATM est à la tête d'un consortium d'entreprises qui travaillent à faciliter la cohabitation des drones et autres objets volants dans les airs. C'est une suite logicielle qui permettra de mieux gérer les flux. Interview de Stéphane Bascobert, le président d'Innov'ATM.

Comment mieux gérer les flux des engins dans les airs?

Les flux sont vraiment très disparates en fonction des véhicules, avec pas du tout les mêmes cinématiques de vol. Il y a des contraintes très différentes et qu'il faut savoir appréhender. Pour assurer la sécurité de tous les usagers de l'espace aérien, on imagine des logiciels spécialisés, de détection, en particulier sur les drones.

Les drones de livraisons et les taxis volants, c'est vraiment pour bientôt?

Il y a encore quelques verrous à lever, en particulier par rapport à l'acceptation sociétale pour ce genre d'engin et comme pour la voiture autonome, ça fait 20 ans qu'on en parle. On sait que la technologie est là, mais malheureusement, on voit pas encore de voitures autonomes sur nos routes ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ou pas pour tout de suite, mais c'est maintenant qu'il faut s'y préparer.

De qui est composé votre consortium?

Nous avons 11 partenaires, des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Chacun a sa spécialité, ses domaines d'activité spécifiques, mais toutes ont évidemment un lien avec le monde des drones. Certains, c'est plus sur la partie engins des drones et d'autres comme nous, c'est plus sur la partie logicielle et d'autres des systèmes de communication entre le sol et le bord. On a chacun des spécificités. Nous sommes complémentaires.

Quand et comment allez-vous tester votre suite logicielle?

On va faire appel à des "very large démonstrateurs", c'est à dire des démonstrations en conditions réelles avec des engins qui vont voler dans le ciel, des drones et autres, et en temps réel. On va mettre en place le système, on va suivre comment le système réagit et ensuite on prendra les décisions en fonction des résultats de ces expérimentations et de ces vols de drones. Ces tests auront lieu à Toulouse l'année prochaine.

►►►La nouvelle éco, votre rendez-vous à 7h15 sur France Bleu