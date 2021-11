La nouvelle éco : TinoHealth, le test urinaire toulousain, pour améliorer votre nutrition

Cinq minutes suffisent pour obtenir des conseils nutritionnels. La start-up TinoHealth, basée à Carbonne (Haute-Garonne) vient de créer un autotest urinaire, pour scruter dix biomarqueurs : pH, niveau d'hydratation, magnésium, sodium, urée, calcium, acide urique, oxalate, citrate, créatinine.

"A travers les reins, beaucoup de choses sont filtrées et arrivent dans l'urine", explique Clara Dumard, co-fondatrice de TinoHealth. "On peut lire plein d'informations sur votre corps à travers l'urine".

En analysant les données, une application smartphone couplée au boîtier de test permet de générer des conseils de nutrition. En les appliquant, il sera possible d'agir pour améliorer son sommeil, renforcer son immunité, améliorer sa concentration, préserver sa masse musculaire, etc.

Le boîtier TinoHealth est couplé à une application sur téléphone mobile, pour obtenir les résultats. - TinoHealth

"L'étape d'après, ça sera d'avoir une option pour se rapprocher d'un nutritionniste, via l'application" précise Clara Dumard. Depuis août dernier, l’auto-test urinaire et son application mobile sont en bêta test, après deux ans de recherches et de développement. Certains sportifs de haut niveau ont aussi testé le boîtier de TinoHealth.

Et Clara Dumard a déjà en tête l'avenir : "ça sera d'ouvrir une ligne de production, car pour l'instant nous produisons en 3D, ce qui nous coûte cher. Donc nous souhaitons faire une levée de fonds. Tout est déjà calé, nous savons avec qui nous voulons travailler. Il nous faut juste le coup de pouce financier".

Quand ce coup de pouce sera là, Tino Health compte bien recruter. Elle emploie quatre personnes aujourd'hui. L'envol pourrait aussi venir du Prix santé entrepreneurs d'Harmonie Mutuelle, pour la Haute-Garonne, que la jeune entreprise vient d'obtenir. Elle peut aussi décrocher désormais le prix national.

