La nouvelle éco - Too Good to Go sensibilise les enfants à la lutte contre le gaspillage à l'école

16 milliards d'euros ! C'est ce que coûtait le gaspillage alimentaire selon une étude de l'Ademe publiée en 2016. Pour éduquer nos enfants à lutter contre ce gaspillage, déjà six écoles de Côte-d'Or utilisent un kit gratuit imaginé par Too Good to Go à des destination des enfants de primaire.

Selon une étude datant de 2016, on jetait en France 10 millions de produits alimentaires, soit trente kilos par personne et par an au foyer, dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés. Une perte chiffrée à seize milliards d'euros. Mais les comportements changent et encore plus depuis l'inflation. Mais la lutte anti gaspi doit s'apprendre dès le plus jeune âge. C'est pour cette raison que Too Good To Go vient de créer un kit entièrement gratuit pour les élèves de primaires. Six écoles l'utilisent déjà en Côte-d'Or. A quoi ressemble t'il ? Entretien avec Luisa Ravoyard, chargée de presse de Too Good To Go.

En 2016 on jetait en France 10 millions de tonnes de nourriture. C'est toujours le cas aujourd'hui ?

On se base toujours sur la grande étude de l'Ademe qui, en 2016, nous avait fourni ce chiffre. En revanche, ce qu'on peut constater, même si on ne peut pas vraiment le mesurer, c'est qu'il y a une prise de conscience de manière générale des consommateurs sur leur comportement. On parle beaucoup plus d'anti-gaspi qu'auparavant. En six ans, on a sauvé 41 millions de paniers en France grâce à 32 000 commerçants partenaires et 12 millions de Français qui ont déjà télécharger l'appli.

Pour faire changer les comportements, vous venez de lancer un kit à destination des écoles pour apprendre les bons gestes aux enfants. Il se présente comment ce kit ?

C'est un programme qui est destiné aux élèves des écoles primaires, à la fois de façon théorique et pratique, en leur donnant les bons réflexes le plus tôt possible. Concrètement, ça se présente sous la forme d'un kit, qui fait le lien entre le temps de la classe, le temps de la cantine et le temps du périscolaire. Il est composé d'outils qui sont "clés en main" comme des fiches de cours ou des jeux de société, ou encore des propositions d'animations qui sont faciles à mettre en place dans les écoles. Et c'est un programme qui est entièrement gratuit et qui est disponible en ligne sur le site afin qu'il soit le plus accessible possible.

C'est une pédagogie prévue en un seul coup ou elle est étalée sur l'année scolaire ?

Le kit enseignant se compose de neuf séances d'environ une heure, avec une évaluation finale. C'est quelque chose qui dure entre neuf et dix heures et la plupart des enseignants qui ont testé le kit l'ont réparti sur une séance par semaine, donc, disons une dizaine de semaines.

Combien d'écoles l'utilisent déjà en Côte d'Or et quels sont les retours que vous avez de ceux qui l'ont testé ?

En Côte d'Or, on a six écoles (à Dijon, Ruffey-lès-Beaune, Thorey-sur-Ouche, Montbard..) qui ont déjà téléchargé les outils et les retours sont assez unanimes, à la fois sur le fait que c'est un sujet, le gaspillage alimentaire qui intéresse les enfants, qui les interpelle et qui est très lié à leur quotidien. On a aussi eu des retours sur nos outils qui nous disent qu'ils sont très faciles à prendre en main et qui sont ludiques. Et ça, c'est important !

Donc si on peut mettre une note, ce serait 20 sur 20 ?

J'espère !

Ce kit est seulement réservé aux écoles ou on peut aussi s'en servir à la maison pour les parents qui veulent apprendre à leurs enfants à ne pas gaspiller ?

D'après les qu'on a eus, c'est en réalité les enfants qui, une fois qu'ils ont été sensibilisés à l'école, vont venir sensibiliser leurs parents. Donc, c'est plus que dans l'autre sens. Mais il y a effectivement des outils du kit qui peuvent être appliqués à la maison. Je pense par exemple aux jeux de société. On a créé une sorte de jeu de sept famille "anti-gaspi", ainsi qu'un bingo anti-gaspi revisité qui peut être imprimé par les parents et utilisé à la maison.

L'inflation a t'elle boosté l'utilisation de l'appli Too Good To Go en Côte-d'Or ?

Avec plus de 60 000 utilisateurs en Côte d'Or et 315 commerces partenaires, Too Good To Go a déjà pu sauver plus de 360 000 paniers sur le département depuis son lancement. Les produits proposés sur l'application le sont à un tiers de leur valeur initiale, ce qui permet de réaliser une économie de 66 %. "On a effectivement constaté une hausse des téléchargements de l'application depuis le mois de mars, soit environ 30 % en plus par rapport à la même période l'année dernière." constate Luisa Ravoyard. Il y a donc effectivement un lien qui est fait avec l'inflation qui atteint en août 7.7% pour les produits alimentaires.

"On a vraiment envie de permettre à nos utilisateurs de pouvoir continuer à profiter de bons produits à petit prix et tout en faisant un geste pour la planète". résume la représentante de Too Good To Go.

