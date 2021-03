La Nouvelle Eco : Torréfaction de Brocéliande, à Ploërmel, fête ses 40 ans

"Ils ne connaissaient rien au monde du café !", explique Alan Pessel aujourd'hui PDG de la Torréfaction de Brocéliande, en parlant de ses parents Joël et Odile. Alan Pessel, qui travaille avec sa soeur Elen, directrice générale, ajoute : "A l'époque, en 1981, notre père était commercial. Il vendait des équipements, des combinaisons de moto cross ! Mais il a flairé quelques chose. C'était une opportunité". Au début des années 80, les Cafés Saint Gilles ne fournissaient que les cafés, les hôtels et les restaurants. "Au fil des ans, nos parents décident de se tourner vers la grande distribution. Mais avant de produire suffisamment il a fallu franchir les étapes".

"Notre père a débuté doucement mais ça a demandé beaucoup d'énergie, de la force et de la persévérance. Cela ne s'est pas fait tout seul, il fallait travailler en semaine, les weekends, les jours fériés. Au début on remplissait les paquets manuellement avec une machine gérée avec une pédale et on posait à la fin l'étiquette et on fermait à la main. On faisait après les colis avec 12 paquets avant l'expédition. Et notre mère livrait la semaine".

Le café c'est comme le vin, il y a beaucoup de cépages

Aujourd'hui l'entreprise propose une trentaine de mélanges et s'est adaptée au marché : elle propose du café bio et équitable en plus du café conventionnel, en grains, moulu, en dosette ou en capsule. Le café vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. De plusieurs pays d'Afrique, d'Inde et d'Asie. L'objectif est de proposer des cafés différents pour que la clientèle s'y retrouve. C'est comme le vin. Il y a des cépages. Il en faut pour tous les goûts.

"Au début de l'histoire, notre père produisait 80 kilos de café par mois. Aujourd'hui c'est 40 tonnes par mois ! 500 tonnes par an", précise fièrement Alan Pessel. Les cafés de Torréfaction de Brocéliande se retrouvent principalement en grande surface, dans le Grand Ouest mais aussi dans des épiceries fines et des boulangeries. Pour ses 40 ans, l'entreprise a créé un paquet spécial. "On espère avoir visé juste !", conclut Alan Pessel.