La nouvelle éco : tousbassin.fr, le site de commerce en ligne local qui défie Amazon

5 jeunes talents du numérique ont profité de leur temps libre pour créer la plateforme. Au printemps dernier Alexis, Adrien, Gauthier, Sylvain et Julien, tout juste trentenaires, partent du constat que les réseaux sociaux sont inondés de messages en provenance de commerçants désespérés. Comment faire de la vente à emporter, organiser une livraison, quelqu'un peut-il m'aider avec mon site internet ?

Du jour au lendemain la bande des 5 se lancent dans l'aventure. Ils créent leur site en moins de trois semaines. Au départ c'est un simple annuaire, une carte du Bassin d'Arcachon qui répertorie plus de 400 points de ventes mais aujourd'hui tousbassin.fr veut aller plus loin et proposer le commerce de proximité en ligne.

Deuxième confinement et deuxième idée

Maintenant que les commerces sont répertoriés et classés la plate-forme peut leur permettre de vendre leurs produits directement. Dans un premier temps on parle de click and collect. Les commerçants ont juste à poster les photos de leurs produits, le client fait son marché en ligne et va physiquement chercher ses produits en boutique. Mais ce n'est pas fini ! Les inventeurs de tousBassin.fr ont pensé à une troisième étape et désormais c'est Amazon et Cdiscount qui tremblent !

Si on ajoute un système de livraison, tousbassin.fr devient une market-place de proximité, un site de commerce en ligne local qui se passe même de Deliveroo ou d'UPS. Les inventeurs vont jusqu'au bout de la démarche : dans leur projet ils veulent aussi créer un réseau de livreurs locaux.