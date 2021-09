La nouvelle éco : "Tout en vélo" pédale à plein régime et se lance dans les déménagements

Un an après son lancement, la SCOP dijonnaise "Tout en vélo" livre des centaines de colis par jour dans l'agglomération. Elle a décroché plusieurs marchés avec des géants de la distribution et propose, à compter de cette rentrée, un service de déménagement à vélo.

Vous avez peut être croisées ces drôles de remorques noires attelées à un vélo dans le centre ville de Dijon. Les salariés de "Tout en vélo" sillonnent les rues depuis un an pour livrer des centaines de colis chaque jour. En cette rentrée de septembre 2021, cette jeune scop (société coopérative et participative) multiplie les contrats avec de gros transporteurs et se lance dans une nouvelle activité, les déménagements ! Mais son objectif premier reste de développer l'humain avec ses clients et ses collaborateurs. Entretien avec Annabelle Barbier, la fondatrice et gérante de "Tout en vélo -Dijon"

Annabelle Barbier, la fondatrice et gérante de Tout en vélo Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Vous avez créé "Tout en vélo" il y a un an à Dijon. Quel Bilan dressez-vous de cette première année d'activité ?

Un bilan très positif. Notre objectif, c'était vraiment de livrer un maximum de colis à vélo et, aujourd'hui, on en livre entre 5.000 et 7.000 par mois, avec un chiffre d'affaires autour de 8.000 à 10.000 euros par mois aujourd'hui parce qu'on vient de décrocher un nouveau gros contrat.

Quel est l'avantage d'une scop ? ou son inconvénient ?

On est tous des salariés avec le même salaire à savoir le SMIC. C'est un management à l'horizontal donc c'est du partage. Il n'y a ni de chef plus haut, ni de patron, même s'il y a quelqu'un qui dirige plus parce qu'une société sans cadre, ça ne fonctionne pas. On donne les lignes directrices en revanche tous les équipiers amènent leurs idées et les partagent. Il n'y a pas réellement de point négatif car notre concept à Tout en vélo, c'est vraiment de tout partager pour grandir ensemble.

Le logo de Tout en vélo Dijon visible sur ses remorques © Radio France - Christophe Tourné

Combien de colis livrez-vous par jour en moyenne ?

Entre 300 et 400 quotidiennement, ce qui représente au minimum une tonne 6 par jour. On va chercher les colis tous les matins à 6h en camion à Nuits-Saint-Georges. On les ramène dans notre entrepôt de 150 mètres carré dans le centre ville de Dijon. On multiplie donc les chargement et les déchargements, avant de tout redistribuer avec nos remorques. Nous sommes trois salariés à temps plein et trois salariés à 30 heures.

Une remorque de Tout en vélo pendant une livraison dans Dijon - Tout en vélo

Vous êtes prestataires de services pour d'autres entreprises ?

Oui, nous sommes prestataires pour les sociétés Dpd et DHL , deux très grosses entreprises de transport. On travaille aussi avec l'enseigne Carrefour City Paul Cabet à Dijon pour lequel on fait des livraisons de courses pour les personnes âgées, ou encore avec la Boutique Bouchara pour laquelle on livre des meubles pour les clients du centre ville. Par exemple pour Carrefour, entre 5 et 10 euros, on livre dans le périmètre imparti. Tout dépend en fait des secteurs où nous livrons. Par exemple pour Bouchara, c'était en 15 et 20 euros pour livrer, mais quand c'est une tête de lit ou un canapé, ce n'est pas grand chose comparer à la location d'un camion, faire le plein d'essence et polluer. C'est toute cette démarche qui est importante. Alors bien sûr que ça a un coût, mais l'humain a un coût et le service aussi. C'est ce qu'il faut comprendre dans la démarche de "Tout en vélo".

Des colis prêts à être livrés par Tout en vélo - Tout en vélo

Vous envisagez d'embaucher ?

Complètement. On veut se développer et l'intérêt c'est de donner de l'emploi aux jeunes ou moins jeunes. On n'est pas du tout fermé. On s'en fiche d'avoir des candidats avec bac +12 ou -12. L'important, c'est de venir avec son cœur, ses envies, ses expériences et de bonnes jambes !

Annabelle Barbier, fondatrice et gérante de Tout en vélo Dijon Copier

Tout en vélo - Dijon propose aussi désormais des déménagements - Tout en vélo

Un nouveau service déménagement

En cette rentrée 2021, "Tout en vélo - Dijon" veut développer une nouvelle activité de déménagement. Mais à vélo, il y a tout de même quelques contraintes. Au niveau du poids, chaque chargement est limité à 300 kilos. En revanche, au niveau du volume, il est possible de charger des lits, des armoires, des frigos. Les seules contre-indications se limitent finalement au périmètre. "Le but c'est d'exploiter le dernier kilomètre et non de partir à 30 kilomètres de Dijon parce qu'à vélo, ce ne serait pas cohérent. Mais pour les personnes seules, plutôt que d'aller louer un camion, il suffit de nous appeler et on se rend en une fraction de seconde à domicile. On charge et on déplace une machine à laver en quinze minutes, mais on peut aussi déménager un appartement en entier. On l'a déjà fait, mais c'était jusqu'à maintenant plutôt du bouche à oreille." explique Annabelle Barbier

Annabelle Barbier et l'équipe de Tout en vélo - Dijon proposent désormais d'effectuer des déménagements dans Dijon Copier

Un déménagement réalisé par tout en vélo Dijon - Tout en vélo

Pour contacter "Tout en vélo Dijon" : 07 66 68 52 43. Il existe aussi une page Facebook pour suivre ses actualités.