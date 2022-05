La nouvelle éco : Transports PMR 34 aide les personnes à mobilité réduite à se déplacer dans l'Hérault

Il est parfois compliqué de se déplacer dans l'Hérault pour les personnes à mobilité réduite. Guillaume Elissalde l'a constaté quand sa sœur, en fauteuil roulant, venait la voir chez lui, à Cournonsec. Il a donc lancé début avril, à 43 ans, Transports PMR 34. Il emmène dans son camion les personnes âgées, celles en fauteuil roulant ou avec une canne ou encore les sourds et les malvoyants. Il souhaite apporter un côté social en prenant le temps de discuter avec ses clients. Il s'adapte aussi à leur demande et besoin.

Entretien avec le gérant de Transports PMR 34, Guillaume Elissalde.

Vous proposez de transporter les personnes à mobilité réduite dans tout l'Hérault ?

Ce projet est un travail déjà de longue date puisque ma sœur, suite à un accident de la route, s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Elle est en Normandie. Elle vient me voir trois à quatre fois par an. Quand elle descend dans la région, on s'est aperçu que c'était très compliqué d'avoir un transport pour ces personnes dites à mobilité réduite.

Ce qui vous a poussé à créer cette entreprise, c'est votre histoire personnelle ?

L'élément déclencheur, c'était au Noël de l'année dernière. Ma sœur a atterri à Montpellier et a été prise en charge par un transporteur avec un véhicule adapté. Elle est arrivée chez moi, après un trajet de 30 minutes, les mains accrochées à l'appuie-tête du chauffeur, elle était en panique totale.

Je me suis permis d'aller voir le chauffeur. Je lui ai demandé comment ça se faisait, que ma sœur était comme ça. Il m'a juste expliqué qu'il avait oublié d'attacher deux sangles au niveau du fauteuil. Il y en avait que deux sur quatre, mais ce n'est pas un cas isolé. Tous les ans, quand elle vient me voir, les conditions de transport ne sont pas excellentes. C'est pour ça qu'il y a une vraie formation. Moi, j'ai passé une formation de capacité de transport de personnes et j'ai aussi passé une formation de transport pour les personnes à mobilité réduite avec un vrai savoir-faire.

Vous proposez de transporter des personnes à mobilité réduite en vous adaptant à leur demande ?

Je ne suis pas une ambulance, je ne suis pas un taxi non plus. C'est un service d'accompagnement à la personne. Donc quand je dis ça, c'est un vrai service de proximité. C'est à dire que je prends contact avec les familles. Et après, l'accompagnement se fait dès mon arrivée chez la personne. Je vais me rendre chez la personne jusqu'à son pas de porte. Selon le handicap, certains me demandent même de venir les chercher à l'intérieur. Avec leur autorisation, évidemment.

Et après, je les prends totalement en charge, je les amène jusqu'à mon véhicule. Je les installe en toute sécurité, puisqu'il est aux dernières normes. Le camion a même pas un mois. Il sort de la concession. Puis je les emmène sur différents points. Ça peut être des repas de famille, ça peut être des courses du quotidien. Ça peut être aéroport, gare, ce genre de choses.

Vous n'allez pas seulement dans les grandes villes de l'Hérault. Vous allez aussi dans les petites communes où c'est parfois difficile de se déplacer, notamment en transports en commun ?

Tout à fait, par exemple, j'ai eu un transport de Villeveyrac à Villeveyrac. À l'intérieur du village. Une personne qui ne pouvait pas sortir, qui ne pouvait pas amener son petit fils au centre aéré. Depuis plus de deux ans alors que c'est seulement à un peu plus d'un kilomètre de chez emme. Cette dame était vraiment malheureuse de cette situation. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de petits déplacements. Maintenant, cette dame peut amener son petit filsau centre aéré.

Quand on dit personne à mobilité réduite, vous entendez vraiment un large champ de personnes qui ont du mal à se déplacer ?

C'est exactement ça. Ça ne se limite pas qu'aux personnes qui sont dans un fauteuil roulant. On a tendance à penser ça. Les personnes âgées, les déficients visuels, auditifs sont évidemment concernés. Les gens qui doivent se déplacer avec une canne, notamment. Là encore, le véhicule est adapté avec des moyens d'accès très faciles. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, à m'appeler, et je leur expliquerai vraiment le fonctionnement. Et surtout, j'insiste sur la dimension sociale du projet.

Pour un trajet de 15 kilomètres, la course est facturée 20 euros. Le prix peut s'adapter à la demande et à la récurrence du trajet. Guillaume Elissalde se déplace dans tout l'Hérault, il est joignable au 07 78 68 29 78. Plus d'informations sur sa page Facebook ou sur son site internet.

L'intérieur duminibus de Transports PMR 34. - Transports PMR 34