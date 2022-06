La nouvelle éco : Trenitalia développe son offre sur la ligne Lyon-Paris

Première ligne à grande vitesse ouverte, ligne la plus fréquentée, la liaison entre Lyon et Paris a toujours été stratégique, elle l’est encore plus depuis le mois de décembre et l’arrivée sur les rails du Frecciarossa ("flèche rouge"), le surnom des trains à grande vitesse italiens.

Plus de 200.000 personnes transportées depuis décembre

Débarquée en France après l’ouverture à la concurrence dictée par les règles européennes, Trenitalia va proposer à partir de ce mercredi cinq allers-retours par jour contre trois jusqu’à présent, ce qui lui permet de couvrir presque toute la journée, et notamment les heures de pointe. Depuis le mois de décembre la compagnie a déjà transporté plus de 200.000 personnes, ce qui satisfait amplement Roberto Rinaudo, le patron de Trenitalia en France, interrogé par franceinfo : « Ce bon taux de remplissage confirme l’appréciation de nos clients sur notre service. Cela confirme aussi que nous sommes complémentaires par rapport à l’opérateur historique. Notre objectif est d’élargir le marché, de faire en sorte que des voyageurs qui utilisent aujourd’hui d’autres modes de transports puissent venir sur le train ».

Une concurrence "au détriment des lignes moins intéressantes" selon les usagers de la FNAUT

Mais pour la SNCF c’est bien une concurrence, et certains syndicats notamment Sud Rail appellent à un rassemblement à la mi-journée à Paris, pour protester contre les conditions de cette concurrence, puisque Trenitalia bénéficie sur ses premières années d’exploitation de réductions légales des coûts de péage, ce qui lui permet d’afficher des prix attractifs.

L’ouverture à la concurrence n’est pas non plus la solution pour certaines fédérations d’usagers des trains, comme la FNAUT et son vice-président en Auvergne-Rhône-Alpes, François Lemaire : « cette concurrence va s’exercer sur les lignes principales, les lignes les plus rentables comme Paris-Lyon typiquement, et au détriment des lignes moins intéressantes, comme Paris-Grenoble par exemple où il y a aujourd’hui moins d’allers-retours que par le passé. Et puis si cette concurrence va tirer les prix vers le bas et augmenter le service elle s’accompagne aussi de complication pour les usagers notamment dans les correspondances avec les TER qui ne vont pas être faites de la même façon. »

Reste que même si Trenitalia monte en puissance sur la ligne Lyon-Paris, son offre reste bien inférieure à celle de la SNCF, puisqu’il y a toujours sur les rails quatre fois plus de TGV que de « flèches rouges ».