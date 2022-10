La Nouvelle Eco : très bon bilan pour la Foire Exposition de Saint-Etienne

L'objectif, vous nous le disiez il y a une semaine, c'était 90 000 visiteurs. Objectif atteint ?

Objectif atteint ! Nous sommes vraiment très contents d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé et de retrouver le visiteur qu'on avait avant la crise sanitaire. Et je ne vous cache pas qu'on avait quand même un petit frisson. On s'est dit est ce qu'on va bien l'atteindre ? Et on est arrivé à atteindre cet objectif. On a eu de très forte affluence le week end. Le premier dimanche, on a eu presque 10 000 visiteurs qui sont venus sur la foire. Lors des nocturnes aussi, il y a eu vraiment une grosse fréquentation. Le deuxième vendredi de la nocturne, on a eu 8000 visiteurs qui sont venus. On était très très satisfaits. [00:00:56][37.7]

Quels sont les retours côté exposants, ils sont satisfaits autant que vous ?

Les exposants, ils sont globalement tous satisfaits. Je dirais que ça leur a permis de rencontrer beaucoup de gens, et retrouver les clients. Ils les avaient un peu moins vu l'année dernière. L'année d'avant, on n'avait pas eu de session de foire et ils sont très contents de les avoir retrouvé cette année.

La foire, c'est aussi des animations et expos, défilés, musique. C'était comment de ce côté là alors ?

De nombreuses animations, cette année le retour des démonstrateurs de produits qui séduisent et qui font l'animation dans les allées. On a eu l'Institut des métiers, on a eu le village gaming, des ateliers créatifs, des défilés cosplay. On a eu également le défilé des personnages du spectacle Val Grandjean et l'élection de Miss Excellence. Plein d'animations pour tous les âges et tous les publics.

Et au niveau de l'ambiance, côté visiteurs, quel était l'état d'esprit ? Il y avait une vraie attente de pouvoir revenir à cette Foire de Saint-Etienne ?

Ça a été la très bonne surprise cette année, on a vu revenir en nombre les Stéphanois et les Ligériens. Ils connaissent très bien la foire puisqu'ils viennent depuis plusieurs générations sur cet événement qui est vraiment l'événement incontournable de la rentrée.

Est ce que vous pensez déjà à l'année prochaine ?

Bien sûr qu'on pense déjà à la 74ᵉ édition qui se tiendra du 22 septembre au 2 octobre 2023. On est déjà en train de la préparer. On va travailler encore sur une exposition pays qui a vraiment plu. Cette année, c'était le Canada. Donc l'année prochaine, ce sera un autre pays. Avec, on va essayer une exposition d'une plus grande ampleur.