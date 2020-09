La nouvelle éco : TriDifoodies, des goodies comestibles à Martillac

Exit les goodies, petits cadeaux distribués lors d’événements, et bonjour les foodies, la même chose mais en version comestible. « Faire goûter le design des marques », c’est le pari de l’entreprise TriDifoodies qui imprime en 3D des objets de communication. La recette : du sucre de canne bio, des arômes naturels et pas d’édulcorant. L’entreprise a, par exemple, conçu une carte connectée pour le salon SO Evénements, qui regroupait plus de 80 professionnels de l’événementiel au stade Matmut-Atlantique les 8 et 9 septembre. Les visiteurs pouvaient scanner, avec leur smartphone, le QR code gravé sur la carte pour avoir accès au site du salon. Ensuite il ne leur restait plus qu’à déguster la carte, arôme framboise.

Bouffée d'air frais

Une fois mangée, difficile de retrouver les informations inscrites sur la carte. C'est pourquoi l’entreprise imprime également des produits non alimentaire et donc plus durables. L’idée est avant tout d’offrir une nouvelle expérience sensorielle, que l’équipe de TriDifoodies était heureuse de présenter à SO événements. Le salon était une bouffée d’air frais dans une période très compliquée pour le secteur de l’événementiel. " On a vraiment eu une rupture de charge au 15 mars. On travaille beaucoup, au niveau national, avec de gros événements comme le Hellfest et toutes les commandes ont été reportées à l'année prochaine" constate Annabel Théate, fondatrice de l'entreprise. "Le challenge c'était de maintenir les effectifs en poste et de redémarrer en septembre avec des propositions différentes pour générer un maximum de business en attendant une reprise avec une belle dynamique économique, au printemps prochain j'espère."

En attendant des jours meilleurs, l’entreprise continue à développer de nouveaux arômes pour ses produits. Le stylo en bonbons 3D, par exemple, est disponible aux parfums fraise, mangue ou encore crème brûlée.