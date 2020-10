"La Nouvelle Éco" : trois Berrichons expatriés rouvrent une boulangerie à Rivarennes

Trois membres d'une même famille, Juliette et ses deux neveux, Paul et Geoffroy, se sont battus pour rouvrir la boulangerie du village fermée depuis mars 2019. Malgré la crise sanitaire et le confinement, le projet a abouti.

En 2019, de retour pour quelques jours de vacances à Rivarennes, le village où il a grandi, Paul découvre avec tristesse que la boulangerie du village a tiré son rideau depuis plusieurs mois. Il en parle à son frère Geoffroy et à sa tante Juliette qui ont, eux aussi, grandi dans le Berry avant de voguer vers d'autres horizons. Aucun des trois n'est boulanger mais le projet leur tient à cœur : redonner vie à un commerce de proximité sur ce territoire de Brenne auquel ils demeurent très attachés et où ils reviennent régulièrement.

Avec le contexte sanitaire, le projet est élaboré à distance

Le confinement les contraint à travailler sur le projet à distance et en parallèle de leurs activités professionnelles respectives mais les choses avancent au fil des semaines avec le soutien de la commune, propriétaire du local, et de l'association Brenne initiative. Un boulanger, venu de Paris, est recruté ainsi que trois vendeuses à temps partiel. Le matériel est racheté aux enchères.

Du pain et des produits de Bretagne, Normandie et Provence

La boulangerie a rouvert depuis le 15 août sous l'enseigne « Le Petit Marius », qui donne aussi son nom à un pain aux fruits secs spécialité de la maison. On y trouve également des viennoiseries qui sont cuites sur place et des produits artisanaux du Berry et des trois régions où sont installés les trois associés : Bretagne, Normandie et Provence.

La boulangerie accueille les clients tous les matins sauf le lundi et trois après-midi par semaine. «Les habitants doivent prendre conscience que l'on a besoin d'eux" souligne Juliette Aujay : "En venant chez nous, ils participent à un cercle vertueux : maintenir un commerce de proximité et les emplois qui sont induits et soutenir les artisans dont nous vendons les produits.»