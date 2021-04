La nouvelle éco : trois commerces de proximité vont renaître dans l'Yonne grâce au programme 1000 Cafés

Le café de Bellechaume (Yonne), fermé depuis 3 ans, a pu rouvrir ses portes avec un espace multiservices. L'opération a été possible grâce au programme 1 000 cafés, du groupe SOS. Deux autres commerces vont suivre. Entretien avec Hélène Labrunie, responsable de son développement dans l'est.

Hélène Labrunie, quelle est la vocation du projet 1 000 cafés ?

Il s'agit d'aider les communes rurales de moins de 3 500 habitants qui n'ont plus de café, de lieu de vie ou de rencontre sur leurs communes, à les recréer ou à les maintenir s'ils sont menacés de fermeture.

Comment aidez-vous ces projets ?

Nous venons d'abord aider les communes, les équipes municipales qui identifient ces besoins là après avoir pris l'avis de la population. Quand la commune a pu identifier en plus un bâtiment dans lequel on pourrait créer une activité, les voyants sont au vert pour nous et nous pouvons dire " banco", on accompagne la commune. Du coup, 1 000 cafés, en tant que réseau national, va porter le risque de la création de l'entreprise, on va recréer un fond de commerce, recruter un gérant et l'encadrer.

Quand le projet est abouti, il y a un suivi ?

Tout à fait, nous ne sommes pas une pépinière d'entreprises ou un accélérateur, nous sommes là pour nous engager sur la durée de ces commerces. C'est à dire que nous accompagnons le gérant jusqu'à l'ouverture et nous assurons des suivis une fois que l'exploitation est en cours tout le temps de la durée de l'entreprise.

Après celui de Bellechaume, il y a d'autres projets de cafés multi-services dans l'Yonne ?

Oui, il y a un projet d'ouverture à Bassou cette année en septembre . Nous avons aussi un projet à Sommecaise en fin d'année. Il y a là un gros projet immobilier dans un ancien corps de ferme à restaurer en coeur du Bourg où il y a beaucoup de travaux de rénovation à réaliser.