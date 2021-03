La nouvelle éco : Trois Six Zéro, l'entreprise de Limoges qui vous fait tout visiter sans bouger de chez vous

On a tous déjà vu une vidéo de ce genre. Presque comme si on était sur place, on peut grâce à elle voir en 3D à quoi ressemble un appartement que l'on voudrait acheter, découvrir un exposition fermée, visiter un musée. Les possibilités sont infinies. Et la crise sanitaire avec son lot de restrictions et de fermetures a dopé l'activité confirme Lucas Colras, gérant de Trois Six Zéro : "on a eu les premières retombées après le premier confinement".

De Paris au Pays Basque

Lucas Colras dirige Trois Six Zéro à Limoges. Cette jeune entreprise, elle a été créée en 2018, s'est fait de ces visites virtuelles une spécialité. En particulier pour les agences immobilières qui ont dès le début du confinement en mars 2020 souhaité proposer des visites virtuelles de leurs biens à vendre."On a une forte demande. On est allé par exemple à Paris, à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, un peu partout". L'entreprise a également beaucoup travaillé avec des lieux culturels. Dernier beau succès en date avec le Musée des Beaux-Arts de Limoges et son exposition sur Suzanne Valadon. "On a eu 3500 personnes qui ont pu voir la visite virtuelle de cette exposition".

Tout le monde ne pourra pas toujours se déplacer dans un musée" Lucas Colras

Un succès que Lucas Colras estime désormais durable. Pour lui les visites virtuelles ne seront pas abandonnées dès la fin de l'épidémie et les réouvertures des musées et autres. "Tout le monde ne pourra pas toujours se déplacer dans un musée" explique notamment Lucas Colras. L'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Et d'ajouter : "là où on va peut-être apporter le plus c'est qu'on va pouvoir regarder des médias directement dans la visite virtuelle, ça peut être une vidéo explicative, là où peut-être au musée il y aurait eu trop de monde". Idem pour les visites d'appartements où le virtuel peut être un gain de temps pour les agents comme pour les acheteurs.