La nouvelle éco : Tulle croit en l'avenir du commerce en centre-ville

La ville de Tulle recrute un manager de commerce. Son rôle sera de dynamiser le centre-ville pour attirer de nouveaux commerces. Car le maire Bernard Combes croit que les petits commerces dans les villes petites et moyennes ont encore de l'avenir voire même plus qu'avant la crise.

Attirer de nouveaux commerces en centre-ville : un défi à l'heure de la prolifération des grandes zones commerciales et surtout de l'explosion du commerce en ligne accentuée par la crise sanitaire. Mais la ville de Tulle relève le gant. Elle vient d'annoncer le recrutement d'un manager de commerce. Le rôle de ce dernier sera de mettre en œuvre des actions pour redynamiser le centre-ville et ainsi le rendre attractif pour de nouveaux commerces.

Un besoin de contact

Bernard Combes le maire de Tulle croit qu'au contraire la crise a révélé l'importance des commerces locaux. "J'observe avec le recul maintenant de la fin du confinement que les clients reviennent dans les commerces locaux". Car, joute-t-il , ils ont besoin de contact, besoin d'échanger". Et seul les commerces locaux assurent encore le rôle de conseil dont chacun d'entre nous a besoin dans son acte d'achat. Ce que bien sur les grands centre commerciaux ne font pas, et encore moins les commerces numériques. "Ce besoin de contact va encore se renchérir demain parce que le télétravail nous isolera encore un peu plus de la rencontre, de l'échange. Et on le trouvera justement dans ce domaine-là. " ajoute Bernard Combes.

Ça a déjà commencé

"J'ai des enseignes qui reviennent au contact à la mairie pour installer des structures commerçantes qui avant étaient plutôt installées dans les zones commerciales autour des ronds-points comme je les appelle". Car Bernard Combes l'assure, la tendance a déjà commencé. Et de citer les récentes installations de magasins de divers domaines mettant surtout en avant l'évolution de ceux-ci qui proposent par exemple l'achat de produits frais ou leur consommation sur place. "Si on a besoin d'un manager de commerce c'est pour accompagner les projets des commerçants avec souvent des appuis techniques, juridiques et financiers". Objectif rassurer ces nouveaux commerçants dans leur début. Un investissement pour l'avenir : "demain je vous le dis ce sera le retour du commerce en centre-ville".