La nouvelle éco : un acrobate vosgien se lance dans la livraison de pop-corn et de barbe à papa à domicile

Il est clown, jongleur, acrobate, équilibriste et DJ. Il a créé sa propre société d'événementiel, il y a 10 ans : Mickael Animation, à Charmes (Vosges). Autant dire que Jean Français n'a plus d'activité depuis le premier confinement : plus de mariages, plus de fêtes privées, plus de réunions de comités d'entreprises. Aucun arbre de Noël dans son agenda. Cet été, une activité qui a virevolté avec la location de quelques châteaux gonflables. Au final, une perte de chiffre d'affaire de près de 90% cette année.

Qu'à cela ne tienne, cet autodidacte de 28 ans ne manque pas de ressort. Il a décidé de se lancer dans la livraison à domicile... de pop-corn et de barbe à papa. Jean Français dispose de plusieurs machines et se déplace jusqu'en Meurthe-et-Moselle, sans frais de livraison. Les pop-corn sont tout frais du matin et la barbe à papa est fabriquée sur le trottoir. Livraison parfois par la fenêtre ! "J'essaie d'entrer le moins possible en contact avec les anciens ou les familles, question de politesse vues les conditions actuelles", explique Jean Français.

Soirée pyjama

A 3€ le sachet de pop-corn ou la barbe à papa, l'activité est peu rentable mais Jean Français ne veut pas baisser les bras. "On a commencé le week-end d'Halloween, ça a plutôt bien marché car on a énormément de clients qui nous suivent depuis la création de la société. On va essayer que ça continue avec le bouche-à-oreille."

Ce qui est sûr, c'est que l'animateur fait des heureux. Il se souvient notamment d'une soirée pyjama dans une famille : "Les parents avaient fait la surprise aux trois petits bouts de chou. Les gamins se sont mis limite à pleurer de joie. Pour moi, c'était féérique". Autre moment "très émouvant" pour Jean Français : la commande d'une barbe à papa par une mamy : "Elle m'a dit que cela faisait 50 ans qu'elle n'avait pas mangé de barbe à papa et elle a retrouvé des souvenirs".

Et Jean Français de confier encore : "Il faut garder le moral, on n'a pas le choix. L'événementiel est mon activité première, je ne fais que ça. Sans ça, sans mes clients, sans ma petite dose de bonheur que je peux distribuer, il ne me reste plus rien. Et aux gens non plus, je pense".

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?