La Nouvelle éco : un ancien champion de VTT sarthois lance "Il est Beaumont vélo"

Stéphane Ramond revient à sa première passion en ouvrant son magasin de vente et de réparation de cycles, mercredi 16 décembre 2020. Cet ancien champion régional de VTT propose des vélos pour les adultes et les enfants ainsi que des accessoires de cyclisme.

Un nouveau magasin de vélos ouvre ses portes à Beaumont-sur-Sarthe, ce mercredi 16 décembre. Animateur jeunesse pendant 12 ans, Stéphane Ramond a d'abord été champion régional de VTT. Il revient à son premier amour avec le bien nommé "Il est Beaumont vélo". "Après le premier confinement, je me suis remis un peu au vélo et j'y ai repris goût à fond, donc je me lance", explique le Sarthois.

Création, réparation et vente de cycles

Dans sa boutique, une trentaine de vélos pour les adultes et les enfants, VTT, vélos de course, vélos électriques, mais aussi des accessoires de cyclisme. "Je vais aussi retaper des vélos anciens pour en faire des fixies, surtout pour les jeunes qui roulent en milieu urbain", précise Stéphane Ramond. "C'est assez à la mode."

Selon le patron du nouveau magasin de cycles, il y a une clientèle pour ce type de vélo et les autres dans les Alpes mancelles. "Il y a beaucoup de cylilstes avec la pratique du VTT, mais aussi sur la route avec les clubs de Beaumont et de Saint-Léonard-des-Bois", détaille l'ancien champion.

Des doutes en pleine pandémie

Pas évident de se lancer en pleine pandémie de Covid-19, avec la crise économique qui en découle, mais Stéphane Ramond a relevé le défi. "C'est vrai que j'ai eu pas mal de période de doute, parce que la période est assez compliquée", souligne le Sarthois.

Le vélo, symbole de la mobilité douce, non polluante et de la distanciation physique, n'est pas touché par la crise, notamment grâce au coup de pouce vélo du gouvernement. "On a tout de même du mal à s'approvisionner en pièces [détachées] tellement la demande est forte."

Si le magasin ouvre ce mercredi, "Il est Beaumont vélo" fait son inauguration samedi 19 décembre. A cette occasion, Stéphane Ramond promet de faire gagner quelques petits cadeaux.