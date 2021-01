La nouvelle éco : un ancien militaire crée C3LR conseil en formation, cognition et performance à La Rochelle

Sa première vie professionnelle a été bien remplie. Cyrille Lambert a acquis de multiples compétences en tant que militaire opérationnel, mais également responsable des formations du service militaires volontaire à La Rochelle. C'est parce qu'il souhaitait transmettre son expérience, notamment dans l'insertion des jeunes qu'il a créé C3LR, sa micro-entreprise de conseil en formation, cognition et performance à La Rochelle le 1er janvier 2020.

Concrêtement, il travaille pour des organismes de formation, des administrations, clubs sportifs ou entreprises. Ses domaines d'intervention sont variés : gestion de crise, management d'équipe en entreprise/administration et en structures sportives, sécurité privée, développement de la cognition pour la formation/l'apprentissage, innovation par des projets autour de la jeunesse et performance humaine en entreprise, en administration et autres structures. Ils sont le reflet de son expérience, et des savoirs acquis en temps que militaire, spécialiste de la formation, et même sportif de haut niveau (athlétisme, et triathlon).

J'ai eu la chance de rencontrer de multiples décrocheurs scolaires, des jeunes en quête de remobilisation, de réhabilitation : ces jeunes on peut les remanier, les reconditionner pour qu'ils aient une vie et une attitude positive, un comportement de citoyen, professionnel - Cyrille Lambert, conseil en formation, cognition et performance

Actuellement C3LR travaille avec les compagnons du devoir à La Rochelle. Cyrille Lambert crée des cours théoriques et pratiques pour les formateurs, sur la motivation. "Je viens en appui des formateurs pour pouvoir conditionner l'humain pour favoriser et valoriser l'échange dans l'apprentissage". Il s'agit de leur apprendre à créer une motivation chez les jeunes, à la maintenir, à l'intensifier. "Il y a des motivations qui viennent de vous, parce qu'on vous a félicité à propos de différentes choses, et puis il y a des motivations qui viennent de l'extérieur : de votre formateur qui vous a fait une réflexion. La motivation, il faut la chercher, on a tous une motivation en soi".

Cyrille Lambert espère être sélectionné avec C3LR pour le "Lab de l'emploi" qui sera lancé dans l'agglomération rochelaise au mois de mars.